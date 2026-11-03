Рискованная вылазка танкистов: как Т-80БВМ и пехота работают в связке

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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За сутки бойцы в Харьковской области сбили две сотни дронов.

Сейчас к событиям в зоне спецоперации, где усиливается борьба за «малое небо». Это небольшие высоты, где хозяйничают ударные и разведывательные дроны. Наши перехватчики используют небольшие, дешевые, но в то же время крайне маневренные FPV — и тараном громят дорогостоящие гексакоптеры ВСУ. Одну из атак пресекли бойцы в Харьковской области. Всего за сутки они уничтожили две сотни вражеских беспилотников. Но это лишь малая часть боевой работы. О взаимодействии пехоты, разведки и танкистов на поле боя — корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Танкисты 11-го армейского корпуса ведут огонь по живой силе противника. Скопление украинских боевиков в лесополосе обнаружила воздушная разведка и сразу передала экипажу координаты. Пехота врага сейчас — одна из самых частых целей бойцов.

«Работаем обычно по опорным пунктам противника. Так в целом задачи поступают разные», — сказал командир танка с позывным «Черный».

Экипажи танков на этом направлении огнем поддерживают нашу пехоту. Если нужно выкатиться на открытую позицию — бойцы идут на риск.

«Я получил ранение, наводчик тоже получил ранение. Несмотря на это, выполнили боевую задачу и уехали», — рассказал «Черный».

Для ВСУ огонь из нашего обновленного танка Т-80БВМ оказывается губительным, точным и внезапным — противник зачастую не знает, откуда идут выстрелы. По врагу экипажи работают с закрытой огневой позиции и с хорошей маскировкой, которую с ходу так и не вычислишь.

«Пытались отогнать танчик уже с демаркированной позиции, за сутки сбили 200 дронов. Танк смогли выгнать с позиции, которая сильно повреждена, чтобы не потерять танк, вывезли», — сказал командир взвода 11-го армейского корпуса с позывным «Каур».

Враг пытается с неба в первую очередь обнаружить нашу боевую технику.

— Очень характерный звук беспилотника. Где-то над нами.

Небо от вражеских БПЛА, таких как «Баба-яга» и крылатых, чистят расчеты FPV-перехватчиков. Говорят, больше всего они активничают ночью — пытаются минировать подходы нашим штурмовикам.

«Когда я сбиваю ту самую „Бабу-ягу“ над нашими пацанами, это спасает их жизнь и делает жизнь чуточку проще», — сказал оператор FPV-ПВО.

Наши штурмовые подразделения сейчас активно идут вперед, расширяя Волчанский плацдарм — подразделения группировки «Север» усилили давление на врага на разных участках, прежде всего в районе населенного пункта Великий Бурлук, откуда идет подпитка вражеской группировки.

«Бойцы продолжают активное наступление. Занимают новые рубежи и позиции. Огневое поражение наносится в район населенных пунктов Харьковской области — Рубежное, Бережное и Металловка», — подчеркнул Полторанин.

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