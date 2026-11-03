Бунт у стен концлагеря: как протест у здания под Киевом перерос в столкновения

Фото: legion-media/GeorgeZh

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Ситуация резко вспыхнула после новостей, что в подвале силой удерживают около 40 человек и причиняют им страдания.

Вечером 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом начались ожесточенные протесты — силовики применили оружие и газ. Сотни местных жителей собрались возле дома, в котором, по сообщениям СМИ, насильно удерживают несколько десятков человек. Утверждается, что пленных пытают, однако на это никто не обращает внимания. Подробнее о столкновении под Киевом пишет 5-tv.ru.

Что произошло у здания

О том, что в подвале здания на улице Солнечной в Петропавловской Борщаговке под Киевом насильно держат около 40 человек, в том числе тех, у кого выявлены серьезные травмы, сообщило издание «Страна». Позже говорилось об одном погибшем мужчине. При этом врачей и правоохранителей охранники дома внутрь отказывались пропускать. Они объясняли это тем, что внутри расположен военный объект, доступ к которому закрыт.

Сразу после того, как новость об инциденте с удерживаемыми распространилась, к дому прибыли несколько сотен человек. Сперва толпа забросала здание камнями, яйцами и другими подручными предметами, а после — попыталась перелезть через ворота и выломать их. Позже они проломали кирпичную стену.

Однако силовики применили против протестующих силу. Прибывший к месту спецназ открыл по ним огонь и пустил слезоточивый газ. Очевидцы также рассказали, что полицейские бездействовали: они наблюдали за происходящим и не вмешивались.

Реакция властей

Приехавший на место командующий Нацгвардией Украины подтвердил наличие четверых пострадавших, а также то, что объект принадлежит ведомству. Всех их с тяжелыми повреждениями доставили в больницу. Он не стал говорить о том, откуда у заложников появились следы от побоев. Чиновник также добавил, что в подвале находились не только мобилизованные, но и самовольно оставившие части. Внутри дома остались только представители Нацгвардии, уточнил командующий.

К зданию также подъехал глава офиса президента Украины Кирилл Буданов*. Он поговорил как с протестующими, так и с теми, кого удерживали. При этом диалог он вел исключительно на русском языке. Буданов* также пообщался с 14-летним подростком, который тоже был среди тех, кого заперли на объекте.

Перед тем, как покинуть территорию, главу офиса Зеленского залили газом из перцового баллончика. Сразу после этого он быстро скрылся в автобусе, который недовольные граждане принялись раскачивать.

Жертвы лагеря

Украинские СМИ заявили, что несовершеннолетнего вывели из подвала дома. Как он оказался внутри, они не раскрыли. Мальчик вышел из здания в ужасном состоянии. По их информации, подростка систематически избивали лопатой.

Медик, которой разрешили войти внутрь, заявила, что в подвале держат до 30 человек. У одного из четверых госпитализированных зафиксирован перелом позвоночника.

Задержания и новые столкновения

Сразу после отъезда Буданова* полиция начала задерживать зачинщиков. Украинские издания распространяли кадры, на которых люди в масках избивают гражданских лиц. Кроме того, издание УНИАН сообщило о нападении неизвестного на журналиста.

Позднее официальный представитель Нацгвардии Руслан Музычук объявил, что в ближайшее время из здания выведут всех сотрудников ведомства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.



