«Теряется в квартире»: ветврач назвала пять признаков деменции у собак

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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По словам специалиста, когнитивная дисфункция чаще всего развивается у животных после восьми–девяти лет и по механизму напоминает болезнь Альцгеймера у людей.

Ассистент кафедры хирургии, акушерства и патологии мелких животных Института Казанского государственного аграрного университета Анастасия Балмакова в беседе с «Газетой.ру» перечислила главные симптомы деменции у собак. Как пояснила ветврач, при синдроме когнитивной дисфункции в мозге пожилого питомца начинает откладываться бета-амилоид. Из-за этого нейроны постепенно теряют способность работать и отмирают, кора больших полушарий истончается, а отделы, отвечающие за память и ориентацию в пространстве, уменьшаются в объеме.

В результате поведение животного заметно меняется. Собака может перестать выполнять давно знакомые команды, начать теряться в собственной квартире, ходить в туалет мимо привычного места, хуже спать по ночам и проявлять сильную тревожность, оставаясь дома в одиночестве. Даже те питомцы, которые раньше спокойно переносили разлуку с хозяином, могут начать паниковать.

«Представьте: собака, которая никогда не боялась грозы, начинает трястись при первом раскате грома. За этим случаем нередко стоит заболевание, механизм которого похож на болезнь Альцгеймера», — приводит издание слова эксперта.

По разным подсчетам, хотя бы один симптом когнитивной дисфункции наблюдается у 20–60% пожилых собак. Вылечить недуг полностью невозможно, однако процесс можно замедлить. Врачи советуют не переставлять резко мебель в доме, не менять привычные маршруты прогулок и оставлять ночник для пожилого питомца. Также важно поддерживать стабильный распорядок кормления и выгула, добавлять в рацион антиоксиданты и жирные кислоты омега-3. Полезны простые головоломки с едой и знакомство с новыми запахами без перегрузки. При выраженной тревожности и нарушении сна специалист может назначить специальные препараты, замедляющие старение мозга и помогающие уснуть.

Перед тем как списывать любые изменения в поведении на возраст, питомца необходимо показать ветеринару. Осмотр, анализы крови и мочи, а при необходимости УЗИ или рентген помогут исключить другие причины недомогания и подобрать животному правильную поддержку.

Впрочем, даже с возрастом собаки остаются верными и самоотверженными защитниками. Так, в горах Башкирии пес по кличке Снежок ценой собственного здоровья спас целую группу альпинистов от медведя. Учуяв хищника, он не убежал, а бросился на зверя. В результате собака получила сильный укус, но не оставила свой пост. Впечатленные таким героизмом путешественники всю обратную дорогу до клиники несли его на руках.

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