Стена рухнула, а язык остался: реакция Захаровой на протесты под Киевом

Захарова прокомментировала видео с русской речью у военного объекта под Киевом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Официальный представитель МИД РФ прокомментировала кадры со стрельбой у объекта Нацгвардии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала кадры протестов у дома с военными в Петропавловской Борщаговке под Киевом, обратив внимание на то, что участники происходящего говорят на русском языке.

Соответствующую публикацию дипломат разместила в своем Telegram-канале.

«Закон о языке на Украине работает в полную мощь», — написала Захарова.

Так она отреагировала на видео со стрельбой у объекта Нацгвардии, где возмущенные граждане проломили кирпичную стену здания, чтобы попасть к удерживаемым внутри людям.

Ситуация у здания оставалась крайне напряженной. В подвале военного объекта могли насильно удерживать около 40 человек, среди которых есть раненые. Правоохранителей и медиков не пропускали на территорию, аргументируя это тем, что там расположен военный объект. Также появилась информация об одном погибшем мужчине.

Одна из женщин рассказала, что внутри находится ее молодой человек, который ушел в самовольное оставление части (СЗЧ). По ее словам, за его освобождение с нее требуют деньги. Один мужчина попытался перелезть через забор, чтобы попасть внутрь, однако ему разбили голову.

Известно, что силовики пустили в ход оружие и газ. Акция перешла в силовую фазу: стрельба началась после того, как собравшиеся стали атаковать полицейские автобусы и ломать забор. К месту происшествия стянули спецназ. Также были сообщения о приезде к зданию руководителя офиса главы киевского режима Кирилла Буданова*. Нескольким протестующим удалось проникнуть внутрь здания, чтобы «проверить обстановку».

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.