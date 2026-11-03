Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Взаимодействие разведки и реактивной артиллерии позволяет оперативно вскрывать и уничтожать ключевые объекты противника на значительном удалении.

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожил пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и скопления живой силы подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) в Сумской области. Работа велась в ночное время.

Подразделения группировки «Север» выполняют задачи в назначенной зоне ответственности, сосредоточив основные усилия на расширении полосы безопасности вдоль государственной границы на территории Сумской и Харьковской областей, а также на обеспечении безопасности приграничных регионов России. Артиллеристы продолжают планомерно уничтожать противника, применяя буксируемую и самоходную артиллерию, а также РСЗО. Во взаимодействии с подразделениями БПЛА они поражают выявленные замаскированные огневые позиции, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов (ГСМ) боевиков ВСУ.

В этот раз расчет РСЗО «Град» во взаимодействии с разведчиками-операторами беспилотных систем (БпС) нанес огневое поражение пунктам управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В ходе воздушной разведки операторы БпС вскрыли и идентифицировали объекты, с которых противник координировал полеты и применение ударных дронов.

Ночная боевая работа потребовала от разведчиков и артиллеристов особой слаженности и профессионализма. Координаты цели в режиме реального времени передали расчету РСЗО, расстояние до объекта составило более 20 километров.

Расчет выдвинулся на огневую позицию и действовал под прикрытием мобильной огневой группы. После получения точных координат и подтверждения цели был произведен залповый огонь: пункты управления БПЛА ВСУ полностью уничтожили вместе с оборудованием и личным составом противника. Кадры объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени подтвердили поражение целей.

Ликвидация объектов дезорганизовала систему применения вражеских беспилотников на этом участке. Это существенно снизило возможности ВСУ по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха и способствовало успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности.

После выполнения задачи реактивщики на месте не задерживаются и прячут свои машины так, что их не видно с воздуха ни днем, ни ночью. Взаимодействие разведки и реактивной артиллерии позволяет оперативно вскрывать и уничтожать ключевые объекты противника на значительном удалении.

Для управления боевой работой и объективного контроля поражения целей развернуты каналы оптоволоконной и спутниковой связи отечественного производства. Координация действий осуществляется через штатные средства связи, налаженные каналы передачи данных и закрытую систему обмена информацией.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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