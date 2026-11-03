Угрозы перед смертью: кому мог мешать Сергей Соседов

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Администратор отеля, где остановился музыкальный критик, отказался говорить с журналистами, сославшись на нежелание иметь проблемы.

За несколько недель до трагической гибели Сергей Соседов начал получать прямые угрозы. Музыкальному критику недвусмысленно советовали «закрыть рот», и, по мнению его близких, именно профессиональная бескомпромиссность могла стать роковой. Пока официальные органы рассматривают версию несчастного случая, коллеги и родственники уверены: ответы на вопросы о причинах трагедии нужно искать в тех, кому он мог перейти дорогу.

Сам телеведущий однажды обронил фразу, которая теперь звучит пророчески: «Если задеть меня — пух и перья полетят ото всех». Спустя 40 дней после его внезапной гибели эти «перья» действительно полетели. Соседов был известен своей бескомпромиссностью: он открыто критиковал знаменитостей, не боялся вступать в конфликты и озвучивать мнения, которые шли вразрез с ожиданиями публики. Продюсер Леонид Дзюник, хорошо знавший Соседова, сообщил, что в последние дни тот получал недвусмысленные угрозы.

«Мне тоже поступали звонки с угрозами: „Хватит болтать, закрой рот, иначе мы тебя закроем“. Сергей не молчал, он очень много говорил о тех, кто уехал, но продолжает влиять на шоу-бизнес», — поделился Дзюник.

Подруга критика, продюсер Олеся Сазыкина, также заявила, что после одного из интервью Соседову начались угрозы от уехавших звезд.

«Он был борцом за справедливость, патриотом России. Каждый день были угрозы», — подчеркнула она.

Если Соседов и вправду нажил серьезных врагов, то обстоятельства его смерти вызывают еще больше вопросов. Изначально говорили о падении с лестницы, затем появилась версия о тромбе. Позднее директор гостиницы, по словам Дзюника, вообще заявил, что Соседов не падал, а лишь выходил покурить и вернулся обратно. Эти противоречия заставили продюсера усомниться в случайном характере произошедшего.

Попытки родственников разобраться в ситуации натолкнулись на стену молчания. Племянник критика Олег Казанцев отправился в Нерюнгри, чтобы лично осмотреть место трагедии и поговорить с людьми, которые могли видеть происходившее. Особое внимание привлек администратор гостиницы «Дархан», дежуривший в день происшествия и помогавший переносить телеведущего в машину скорой помощи. Когда его попросили рассказать о случившемся, мужчина ответил неожиданной фразой: «Мне нужны проблемы ради того, чтобы я вам сказал правду?» Получить подробные комментарии и от владельца гостиницы также не удалось — по словам сотрудников отеля, после трагедии он покинул Россию.

Не меньше вопросов вызывают и медицинские свидетельства. Медсестра Нерюнгринской районной больницы Елена Базыль рассказала, что Соседова привезли в очень тяжелом состоянии — сильно была разбита голова, шла кровь изо рта, он тяжело дышал. Однако организатор конкурса красоты Виктор Беззубов утверждает, что никакой раны и кровинки не было, только хрипы и рвотные позывы. Водитель Вадим Литвах, везший критика из аэропорта Благовещенска, подтвердил, что Сергей был в хорошем настроении, всю дорогу разговаривал и не употреблял алкоголь. Родственники также обратили внимание на конструкцию лестницы в гостинице, которую сочли небезопасной, и настаивают на тщательной проверке всех обстоятельств.

Сергей Соседов запомнился зрителям как одна из самых ярких и неоднозначных фигур музыкальной журналистики. Широкая известность пришла к нему в 1990-х после участия в программе «Акулы пера». Позднее он стал постоянным участником музыкальных телепроектов и входил в состав жюри талант-шоу. Его бескомпромиссность и прямые высказывания нередко становились поводом для споров. После сообщения о гибели коллеги признавались, что не могли поверить в произошедшее. Актриса Яна Поплавская рассказывала, что виделась с ним примерно за две недели до трагедии, и он строил планы на будущее. Особенно тяжело смерть сына переживает его пожилая мать.

Своими воспоминаниями о последних днях Соседова поделился и его многолетний друг, телеведущий Андрей Малахов. Он отметил роковое совпадение: критик ушел из жизни в день рождения своего отца, которого не стало 17 лет назад. За несколько дней до трагедии они обсуждали рабочие планы — Соседов предлагал пригласить в шоу певицу Ирину Шведову. По печальной иронии именно она позже сообщила Малахову о смерти коллеги. Особенно тяжело утрату переживает пожилая мать ведущего.

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