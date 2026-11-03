Сам упал или кто-то толкнул: что показала справка о смерти Соседова

Фото: legion-media/Persona Stars/044

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Смерть музыкального критика Сергея Соседова могла быть неслучайной — не исключено, что его столкнули с лестницы в гостинице Нерюнгри. Такую версию озвучил судебно-медицинский эксперт Виктор Козылбаев в эфире программы Андрея Малахова.

Специалист изучил справку о смерти артиста и обозначил, какие выводы о случившемся можно сделать на ее основании, а что остается за рамками. Документ описывает характер полученных Соседовым повреждений, однако не дает ответа на главный вопрос. При этом Козылбаев допустил фактор воздействия, приведший к летальному исходу.

«Это может быть тромб, головокружение, мог поскользнуться, а может быть, было придано какое-то ускорение», — считает эксперт.

Претензии к лестнице

Родственники Соседова сомневаются не только в медицинских выводах, но и в безопасности места трагедии. Так, племянник критика Олег Казанцев после того, как побывал в той самой гостинице, обратил внимание на то, как установлена сама лестница. По мнению семьи, даже при отсутствии умысла причиной падения могли стать небезопасные условия, которые есть в отеле.

Что произошло в гостинице

Сергей Соседов умер 23 сентября в возрасте 58 лет после падения с лестницы в Нерюнгри. Звезда приехал в этот город в качестве председателя жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». Однако критик в гостинице, в которой остановился, упал с лестницы, получил тяжелую травму головы и потерял сознание.

Персонал отеля оперативно вызвал медиков, которые увезли пострадавшего Соседова в больницу. Врачи приложили все усилия, чтобы привести артиста в самочувствие, однако спасти его не удалось. Позже экспертиза установила, что Сергей умер в результате перелома основания черепа, кровоизлияния и отека головного мозга, полученных при падении в гостинице.

Похороны Соседова

Вечером 28 сентября тело Сергея Соседова доставили из Якутии в Москву авиарейсом. После того, как самолет приземлился в столичном аэропорту, дальнейшей работой занимались представители ритуальной компании.

Похороны критика прошли 30 сентября. Проститься с ним пришли свыше 200 человек, среди которых друзья, партнеры, артисты, родные, а также неравнодушные граждане. Собравшиеся проводили его в последний путь под аплодисменты. По просьбе матери Соседова Антонины похоронили рядом с отцом на Перепечинском кладбище в городском округе Химки в Подмосковье.

Версии после смерти

Гибель критика обросла различными версиями, вплоть до намеренной смерти. Хотя официально следствие не подтвердило убийство, у части окружения появились серьезные сомнения, из-за чего и возникла эта теория. Родственники начали собственное расследование. Они утверждали, что им не предоставили возможность ознакомиться записями с камер в гостинице. При этом организатор конкурса Виктор Беззубов утверждал, что посмотрел видео.

Близких также смутило поведение сотрудников и владельца отеля. Племянник Казанцев сказал, что персонал отказывался комментировать произошедшее, указывая на запрет начальства, а хозяин заведения Тамерлан Караева вовсе покинул Россию после трагедии.

В итоге родные Соседова обратились в правоохранительные органы. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию под личных контроль. Было возбуждено уголовное дело о причине смерти по неосторожности.

При этом мать Соседова полностью отвергла версию об убийстве сына. Женщина назвала данное предположение глупостью, которую развеяли, чтобы «держать аудиторию». Она уверена, что падение ее сына с лестницы является настоящей причиной его смерти. По ее словам, у мужчины могло во время движения упасть давление — с подобным сталкивалась и сама мать.

Кроме того, Антонина слабо верит в то, что Сергей мог оказаться вовлечен в конфликт с влиятельными людьми. Она выразила надежду, что следователи разберутся в трагедии и установят ее настоящую причину. В конце октября прокуратура Республики Саха объявила о закрытии дела после того, как следствие заявило о гибели критика в результате несчастного случая.

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