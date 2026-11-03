Поселок в осадном положении: медведи разоряют дворы

Фото, видео: www.globallookpress.com/FLPA/Paul Sawer; 5-tv.ru

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Регионы повысили квоту на отстрел и вводят премии за добычу.

Сейчас по всей стране медведи устраивают настоящие набеги на деревни и поселки. Местные жители вооружаются вилами, носят с собой светошумовые гранаты. Но, как говорят зоологи, даже зима, когда хищники, казалось бы, должны уйти в спячку, не исправит ситуацию. Почему, знает собственный корреспондент «Известий» на Урале Нина Катаева.

Поселок Рудничный в осадном положении. Жители готовятся к обороне.

Взяться за оружие заставили медведи. Хищники окружили поселок и разоряют дворы.

«Вот он ломал. Он вот так стоял, ломал. Вот пятерня его», — показал местный житель.

Со зверским азартом медведи пока грабят лишь курятники. Но люди боятся, что аппетит может разыграться.

«Первые ночи мы вообще не спали, двое или трое суток мы совсем не спали. У нас то охотники дежурили, то мы дежурим», — рассказала местная жительница Наталья Лексина.

Охотники уже выследили одного зверя на соседней улице — успели ликвидировать.

«Ну 300 килограммов, вы подумайте! 300 килограммов и три метра высотой! Конечно, страшно, как нет-то?» — сказал местный житель Николай Фабер.

Улицы опустели. Жители выходят только по необходимости. Вооружаются даже женщины.

«У меня есть шумовая граната, я ее ношу в кармане», — рассказала местная жительница.

В глухой обороне поселок находится уже несколько месяцев. Первые набеги медведи начали совершать, когда неожиданно лишились корма.

Минувшим летом регион пережил рекордные паводки. За считаные дни могло выпасть несколько месячных норм осадков. Вода подмыла землю, уничтожив ягоды и грибы, оставив медведей без запасов еды.

Оголодавшие звери перестали держаться от человека на почтительном расстоянии. Однако в местной администрации над проблемой только посмеиваются.

«Я вас умоляю, идти бороться с медведем? Патрулей никаких нет. Домой зайдите и не выходите», — сказал глава поселка Рудничный Андрей Ряпусов.

С таким советом поспорила бы хозяйка вот этого дома в Ивледе. Медведь разгромил жилище. Похожий случай — в Ханты-Мансийском автономном округе.

Жители поселка в Тюменской области решились на опасный трюк: они сами поймали медвежонка, который забрел к домам, не дожидаясь, когда он привлечет сородичей.

«Я к нему потихонечку подкрался где-то вот до такого расстояния. Уже вот так вот с ружьем. То есть он выглянул на меня, посмотрел, порычал», — рассказал житель Лесозаводского Николай Бабкин.

Животное доставили в реабилитационный центр. И в данном случае медведю оказали услугу — в лесу он мог погибнуть.

На фоне частых выходов хищников к людям некоторые регионы повысили квоту на отстрел.

Чтобы стимулировать охотничий азарт, в некоторых регионах вводят премии за добытого медведя: в Башкирии до 50 тысяч рублей, в Красноярске — 36 тысяч, в Томске — до 30 тысяч, в других местах — от 6 до 15 тысяч.

«Шатуны обязательно появятся и в довольно большом количестве — это последствия бескормицы», — сказал научный сотрудник Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника, охотник на медведей Владимир Гордеенко.

Если животные так и не успеют нагулять жир к первой декаде ноября, многие так и не уснут. И ближайшая зима станет одной из самых опасных для животных и людей.

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