Настоящий герой: пес Снежок принял бой с медведем, защищая людей
Пес Снежок принял бой с медведем, защищая людей
Фото, видео: 5-tv.ru
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Путешественники несли его на руках всю дорогу до клиники.
В горах Башкирии пес по кличке Снежок ценой собственного здоровья сегодня спас целую группу альпинистов от медведя. Учуяв хищника, он не убежал, а бросился на зверя.
В результате получил сильный укус, но свой пост не оставил. Путешественники оценили самоотверженность собаки и всю обратную дорогу до клиники несли его на руках.
Сейчас Снежок под наблюдением ветеринаров. У него впереди долгие месяцы лечения и восстановления.
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