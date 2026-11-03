Умер участвовавший в отправке Гагарина в космос инженер Корешков

Фото: ВКонтакте/Министерство культуры Владимирской области

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Он также был одним из создателей гимна города Байконур.

Советский инженер, участвовавший в подготовке полета Юрия Гагарина в космос, Анатолий Корешков умер на 96-м году жизни. О его смерти в своем канале в мессенджере МАКС сообщил глава Владимирской области Александр Авдеев.

«Ушел из жизни Анатолий Анатольевич Корешков. Этот выдающийся человек, с его разносторонними талантами и невероятной энергией, оставил неизгладимый след в умах и сердцах людей», — написал он.

Авдеев напомнил, что Корешков почти всю свою жизнь посвятил теме покорения космоса и оставил огромный вклад не только в развитии науки, но и в воспитании молодежи. Губернатор подчеркнул, что за свою карьеру инженер выпустил свыше десятка работ.

В министерстве культуры Владимирской области отметили, что Корешков был одним из старейших писателей и поэтов региона. Кроме того, он принимал активное участие в создании гимна города Байконур в Казахстане и за это ему присвоили звание почетного гражданина.

Похороны Корешкова пройдут 3 ноября. В 12:00 мск в храме Князь-Владимирского кладбище состоится отпевание усопшего, добавили в областном Минкульте.

Анатолий Корешков появился на свет 8 марта 1931 года в Ивановской области. После окончания Артиллерийской академии имени Дзержинского был направлен на Байконур, где дослужился до руководителя лаборатории радиотехнических комплексов.

За свою деятельность он участвовал в главных космических проектах — от запуска первого спутника Земли и полета Гагарина до лунных программ и миссий «Союз — Аполлон». В 1977 году после завершения инженерной карьеры Корешков перебрался во Владимир, где трудился начальником смены на ТЭЦ-1. Он также вошел в Союз писателей России. Ему принадлежат работы «Зори Байконура», «Первопроходцы», «Перо Жар-птицы», «Звездный час», «В краю тюльпанов и ракет».

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