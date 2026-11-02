Менопауза крадет улыбку? Почему после климакса у женщин выпадают зубы

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Всему виной снижение уровня одного из гормонов, который влияет не только на состояние костей, но и на здоровье полости рта.

Менопауза может повысить риск потери зубов у женщин из-за снижения уровня гормона эстрогена. Об этом изданию Газета.ру рассказал главный врач Немецкого имплантологического центра, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов.

«Сокращение выработки гормона эстрогена в менопаузу сильно влияет на образование костной ткани и плотность костей, а его нехватка провоцирует развитие остеопороза. Этот процесс затрагивает все кости, в том числе и кости черепа», — сказал специалист.

Из-за этого ткани, которые удерживают зубы, становятся слабее. В результате зубы могут расшатываться, а воспаление десен повышает риск их потери.

Врач отметил, что после наступления менопаузы женщины в среднем теряют больше зубов. Если до этого периода у них обычно отсутствует один зуб, то после климакса этот показатель может увеличиваться до шести.

Еще одна проблема связана с выработкой слюны. По словам Дахкильгова, после наступления менопаузы ее количество уменьшается на 30–50%. Из-за этого появляется сухость во рту, а слизистая становится более чувствительной к раздражению и воспалениям.

Кроме того, слюна помогает защищать зубную эмаль. Когда ее становится меньше, возрастает риск кариеса и повреждения зубов. Также могут развиваться гингивит и пародонтит.

Чтобы снизить вероятность таких проблем, врач советует тщательно ухаживать за полостью рта. Помимо обычной зубной щетки, специалист рекомендует пользоваться зубной нитью и ирригатором.

При этом даже качественная домашняя чистка не заменяет посещения стоматолога. Дахкильгов советует регулярно проходить профессиональную гигиену, чтобы вовремя обнаруживать кариес и другие проблемы. Кроме того, по его рекомендации, раз в год стоит делать конусно-лучевую компьютерную томографию, которая позволяет оценить состояние костной ткани.

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