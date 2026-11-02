«Карьера закончена»: Шэрон Стоун рассказала, как инсульт разрушил ее привычную жизнь

Шэрон Стоун рассказала, что инсульт разрушил ее карьеру в Голливуде

Фото: legion-media/Ouzounova/SplashNews.com

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После операции звезде пришлось заново учиться ходить, говорить и слышать.

Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала, что после перенесенного инсульта практически лишилась предложений о работе. Об этом она сообщила в интервью испанскому журналу ELLE.

«Если ты женщина и с тобой случилась беда — все, карьера закончена. Вопреки всему, мне удалось восстановиться, но предложения о работе перестали поступать», — призналась актриса.

Стоун перенесла геморрагический инсульт в 2001 году. По словам артистки, после болезни ее карьера в киноиндустрии фактически остановилась. Она также отметила, что сталкивалась с предвзятым отношением из-за своей внешности и интеллекта. По ее словам, некоторые представители киноиндустрии считали, что красота и ум не могут сочетаться в одной женщине.

Восстановление после инсульта оказалось долгим и тяжелым. После операции актриса временно потеряла способность ходить, говорить и слышать. Она провела восемь месяцев в больнице, где заново училась выполнять привычные действия.

Слух восстановился только на одно ухо, а на полное возвращение здоровья ушло больше семи лет.

Сейчас Стоун 68 лет, и она признается, что довольна своей жизнью. Актриса продолжает сниматься в кино, представляет новые проекты, готовит выставку и занимается живописью.

Помимо проблем со здоровьем и трудностей в карьере, Шэрон Стоун столкнулась с финансовым обманом. После инсульта злоумышленники воспользовались ее уязвимым состоянием и похитили все накопления. По словам звезды, она потеряла около 18 миллионов долларов.

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