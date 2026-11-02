Кролики съели улики: помощница по хозяйству попалась на краже у пенсионерки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анатолий Белясов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пожилая женщина обратилась в полицию.

В Липецкой области женщина, работавшая помощницей по хозяйству, украла у пенсионерки, которой она помогала, 51 тысячу рублей. Как уточнили в пресс-службе областного главка МВД, половину этой суммы впоследствии съели кролики.

Инцидент произошел в Лев-Толстовском районе города. В конце октября женщина украла средства пенсионерки. Когда 86-летняя женщина обнаружила пропажу, она обратилась в полицию.

Там она заявила, что из ее шкафа пропали накопления. Тогда пожилая женщина подозревала в совершении преступления свою знакомую.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнюю жительницу Липецкой области. В тот день женщина находилась у пенсионерки и помогала ей с работой в огороде. Когда в доме зазвонил телефон, хозяйка попросила знакомую узнать, что и кому нужно. Злоумышленница зашла в дом, достала часть денег из шкафа, а затем сообщила пенсионерке, что не успела взять ответить на звонок и покинула дом.

Возвращаясь домой, горе-помощница пересчитала украденные средства пенсионерки — в ее руках была 51 тысяча рублей. Одну тысячу она потратила в магазине по пути. Оставшиеся 30 тысяч женщина надежно спрятала в клетке с кроликами, а 20 тысяч — рядом, в сене. Когда к ней пришли полицейские с обыском, 20 тысяч рублей, лежавшие в сене, забрали. А деньги из кроличьей клетки найти не удалось — их съели домашние питомцы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.