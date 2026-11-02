Вице-премьер Никитин и глава Минтранса Ядров оценили стройку ВСМ: как продвигается работа
Вице-премьер Никитин и глава Минтранса Ядров оценили стройку ВСМ
Фото, видео: Telegram/Правительство России/government_rus
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Темпы производства назвали достаточными.
Вице-премьер Андрей Никитин вместе с главой Минтранса Дмитрием Ядровым побывали на объектах высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщили в телеграм-канале Правительства России.
Они осмотрели участок от Зеленограда до Твери, где идет строительство.
«Производство продвигается достаточными темпами, мы успешно прошли все наиболее сложные технологические этапы. Впереди — наращивание темпа и скорости, доработка и совершенствование технологий», — отметил Андрей Никитин.
Позже именно на этом участке будут всесторонне проверять инфраструктуру и первый российский высокоскоростной поезд.
Участники поездки увидели своими глазами, как делают железобетонные балки для эстакад магистрали — это важный и один из самых сложных элементов конструкции. Производство находится рядом с будущей трассой ВСМ.
«Реализация высокоскоростной магистрали — это не просто путь в 2 часа 15 минут. Это развитие новых областей промышленности, технологический рост и лидерство в этой сфере. Уверен, что по завершении этого проекта будут развиты и другие технологии в области высокоскоростного движения», — рассказал Дмитрий Ядров.
До этого 5-tv.ru писал о том, каким будет поезд нового поколения. Его скорость будет составлять до 400 километров в час. Согласно планам, движение по высокоскоростной магистрали (ВСМ) запустят в 2028 году.
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