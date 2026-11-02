Около 40 человек заперли в подвале военного объекта под Киевом

Фото: www.globallookpress.com/Danylo Antoniuk

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Среди находящихся внутри, по сообщениям очевидцев, есть раненые и погибший.

Около 40 человек, среди которых есть раненые, могут удерживать в подвале здания в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Правоохранителей и медиков не пропускают на территорию, объясняя это тем, что там находится военный объект. Также сообщается об одном погибшем мужчине.

Одна из женщин рассказала, что в подвале находится ее молодой человек, который ушел в самовольное оставление части (СЗЧ). Она отмечает, что за его освобождение требуют деньги.

Обстановка возле здания остается напряженной. Один из мужчин попытался перелезть через забор, чтобы попасть внутрь, однако ему разбили голову.

При этом официальных комментариев о происходящем пока не поступало.

Ранее сообщалось и о другой проблеме, которая может затронуть жителей Киева. Специалисты украинского центра контроля и профилактики заболеваний предупредили о риске распространения опасных инфекций, если город останется без водоснабжения и канализации на семь дней.

По оценке медиков, длительное отсутствие воды и остановка насосных станций могут создать условия для распространения норовируса, сальмонеллеза и холеры. Передача инфекций возможна через загрязненные предметы быта и руки.

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