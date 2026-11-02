Пропавшего в Москве мужчину нашли мертвым в полиэтиленовом пакете
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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На теле обнаружили признаки насильственной смерти.
В Москве обнаружили тело мужчины, числившегося пропавшим. Его тело находилось в полиэтиленовом пакете. Об этом сообщил столичный Следственный комитет в мессенджере МАКС.
«2 ноября в частном доме, расположенном в поселении Рязановское, обнаружено тело мужчины в полиэтиленовом пакете с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении ведомства.
Погибшего искали с конца октября. Тогда он пропал на юге столицы.
«По предварительным данным, погибший пропал без вести в конце октября на юге Москвы», — отметили в СК.
По делу об убийстве предварительно числится подозреваемый.
«Следствие также располагает информацией о том, что телесные повреждения ему мог нанести его знакомый», — отметили в сообщении ведомства.
На месте работают следователи и криминалисты СК Москвы. Они выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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