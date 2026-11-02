Патрушев: урожайность зерновых в Чечне превысила показатели прошлого года

Фото, видео: © РИА Новости/Саид Царнаев; 5-tv.ru

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В республике уже завершается уборочная кампания.

Агропромышленный комплекс (АПК) остается одной из основных отраслей Чеченской Республики. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев во время рабочей поездки в регион, где встретился с главой республики Рамзаном Кадыровым.

«Правительство ежегодно поддерживает развитие АПК и сельских территорий в Чеченской Республике», — отметил Патрушев.

По словам вице-премьера, в 2026 году на поддержку сельского хозяйства и развитие сельских территорий из федерального бюджета направили около трех миллиардов рублей. В прошлом году местные аграрии собрали рекордный урожай зерновых и масличных культур. Нынешняя уборочная кампания уже почти завершена, а урожайность зерновых превышает прошлогодние показатели.

«Поэтому, думаю, что можно рассчитывать на хорошие сборы и в 2026 году», — подчеркнул Патрушев.

Во время поездки он также посетил республиканский экологический отходоперерабатывающий комплекс «Технопарк». На его строительство из федерального бюджета выделили около пяти миллиардов рублей. Работы начались в 2025 году, а ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027-м. Комплекс сможет принимать и сортировать до 350 тысяч тонн отходов в год, выделяя бумагу, пластик, стекло и другие материалы для вторичной переработки.

Еще одной точкой маршрута стала река Фортанга. Там вице-премьер осмотрел новые гидротехнические сооружения, которые должны защитить от природных угроз 98 домовладений и около 550 человек. Площадь защищенной территории превысит 54 гектара.

Всего в 2026 году в республике запланировали 15 восстановительных мероприятий общей протяженностью более 22 километров. В их числе — берегоукрепительные работы на реке Сунже.

Кроме того, Патрушев побывал на одном из сельскохозяйственных предприятий, где оценил завершение уборки кукурузы и подготовку почвы к озимому севу. Он подчеркнул, что аграриев важно своевременно обеспечивать всем необходимым для работы.

В завершение поездки вице-премьер посетил Грозненский ипподром имени Сайд-Хусейна Закаева. Там он ознакомился с развитием испытаний племенных лошадей чистокровной верховой породы.

Комплекс входит в число крупнейших конноспортивных объектов страны: длина скакового круга составляет 2148 метров, а трибуны рассчитаны более чем на две тысячи зрителей. На территории также расположены крытый манеж, семь конюшен, ветеринарный пункт и два бассейна для тренировок и восстановления лошадей.

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