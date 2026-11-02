«Потеряли доверие»: чем протесты в Германии грозят канцлеру Мерцу

Фото, видео: Reuters/Kai Pfaffenbach; 5-tv.ru

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В погромах по всей стране участвовали свыше ста тысяч человек.

Немецкое правительство сейчас больше озабочено протестами, прокатившимися по всей стране. В десятках городов этой ночью зафиксировали погромы, в них участвовали свыше ста тысяч человек. Так демонстранты выразили недовольство ростом стоимости жизни. И винят жители в этом провальную политику Берлина.

Рабочие обещают новые забастовки, которые парализуют промышленность, транспортную систему и другие сферы. Чем народный гнев грозит канцлеру Мерцу — знает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Проходная берлинского завода Mercedes-Benz. Вместо рабочей суеты — красные профсоюзные флаги, пустые турникеты, объявления о забастовке, пока что предупредительной.

На заборах развешивают призывы остановить массовые увольнения, в руках — транспаранты с символическими весами: сокращения расходов тянут зарплаты вниз.

В других промышленных регионах забастовки начались еще затемно — у горящих бочек и под барабанный бой, срывая привычный ритм заводских смен.

«Работодатели замечают только расходы, а не людей. Между тем люди сталкиваются с высокими ценами на топливо и продукты. А следующее повышение — только в июле 2028 года, и всего на 1,3%. Это фактически означает снижение реальных доходов. Мы не можем согласиться на такие условия», — сказал представитель IG Metall Даниэль Фридрих.

Последние недели волна трудовых конфликтов затрагивает ключевые отрасли немецкой экономики. К ним присоеденились банковские служащие, медики всемирно известной клиники «Шарите», работники транспорта. И это еще на фоне общеевропейского бунта молодежи. Субботние погромы во Франкфурте и столкновения с полицией в Берлине — теперь и здесь, в Германии, вопрос о приоритетах правительства ставят под грохот петард, битье витрин и разграбление магазинов.

Недовольство не только на улицах. Еще одно испытание для федеральной власти сегодня — за закрытыми дверями правящей ХДС. Канцлеру снова приходится объяснять правильность выбранного пути своим же однопартийцам.

Падение рейтингов, растущее недовольство на местах, споры о будущем самой правящей элиты. Встречу Мерца с руководителями региональных отделений ХДС немецкая пресса уже окрестила «внутрипартийным судилищем». Die Welt объявляет «темно-красный уровень тревоги», а Bild добавляет к этому, что «партийная база в ярости из-за Мерца».

Доходит до предложений отправить канцлера по стопам Меркель, чтобы тот покинул как минимум пост председателя партии, но при этом сохранил бы кресло канцлера.

«Мы отчасти потеряли доверие. Поэтому должны задуматься, как перестроить свою работу», — сказал депутат Бундестага от ХДС Ольденбург-Ланд Бастиан Эрнст.

«Если у него нет сил заниматься партией, ему больше не следует этого делать», — сказала председатель ХДС во Франкфурте-на-Одере Дезире Шраде.

«Проблема Мерца в том, что он представляет интересы, которые не совпадают с интересами немецкого народа. И он абсолютно не понимает, что необходимо», — сказал немецкий политолог Харли Шлангер.

За стенами партийной штаб-квартиры все те же насущные проблемы: немецкие газохранилища заполнены всего на 61%. Отраслевые объединения уже бьют тревогу и требуют срочно наращивать запасы.

Для немецкой промышленности вопрос уже не отдаленного будущего, а ближайших зимних месяцев — и способности пережить их без новых потерь.

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