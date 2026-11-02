Момент нападения на девушку с ножом у метро в Петербурге попал на видео

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Появилось видео нападения молодого человека с ножом на девушку возле станции метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге. Кадры публикует 5-tv.ru.

На записи видно, как парень и девушка сначала о чем-то спорят у входа в метро. В какой-то момент молодой человек набрасывается на девушку, после чего оба падают с лестницы.

По данным пресс-службы МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, участниками конфликта стали 22-летняя девушка и 19-летний юноша.

По предварительной информации, молодой человек был пьян. Во время ссоры он достал нож и несколько раз ударил им девушку по лицу. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Подозреваемого вскоре после случившегося задержали сотрудники патрульно-постовой службы. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили нож с обломанным лезвием.

По факту нападения возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас правоохранители устанавливают причины конфликта и другие обстоятельства произошедшего.

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