Верховный суд запретил включать посмертные пенсии в наследство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Поводом для разбирательства стали 17,5 тысячи рублей, которые ошибочно перевели на счет умершей.

Верховный суд России разъяснил, что пенсионные выплаты, начисленные после смерти получателя, не могут переходить к наследникам. Поводом для разбирательства стал спор из-за 17,5 тысячи рублей, которые банк перечислил на счет умершей жительницы Омской области. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Региональное отделение Социального фонда потребовало вернуть деньги, однако кредитная организация отказалась выполнять требование. В итоге дело дошло до Верховного суда, который отменил решение кассационной инстанции и восстановил первоначальные судебные постановления.

«Коллегия по экономическим спорам разъяснила, что наследники вправе претендовать только на пенсионные выплаты, начисленные при жизни получателя», — сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Могут ли родственники получить пенсию умершего

Решение Верховного суда не означает, что родственники вообще лишены возможности получить деньги, причитавшиеся умершему пенсионеру. Закон предусматривает несколько ситуаций, в которых такие выплаты могут быть переданы членам семьи или наследникам. Об этом сказано на официальном сайте Социального фонда России (СФР).

Если человек умер, не успев получить начисленную ему пенсию за текущий месяц, деньги при соблюдении установленных условий могут выплатить совместно проживавшим с ним членам семьи. Для этого необходимо обратиться за выплатой в течение шести месяцев со дня смерти.

Если соответствующих членов семьи нет или никто из них не обратился в установленный срок, неполученная сумма может войти в состав наследства и распределяться по общим правилам.

При этом важно различать пенсию, начисленную при жизни человека, но оставшуюся невыплаченной, и деньги, которые СФР перечислил уже после его смерти. Во втором случае право на получение выплаты прекращается, поэтому наследовать такую сумму нельзя.

Отдельные правила действуют для пенсионных накоплений. Если умерший не успел получить полагающиеся ему средства и закон предусматривает их передачу правопреемникам, родственники могут обратиться за выплатой в СФР или негосударственный пенсионный фонд — в зависимости от того, где формировались накопления. Как правило, на это отводится шесть месяцев со дня смерти.

Почему нельзя просто снять деньги с карты умершего

После смерти владельца банковского счета родственники не получают автоматического права распоряжаться всеми находящимися на нем средствами. Даже если близким известны ПИН-код карты или данные для входа в онлайн-банк, это не заменяет оформление наследственных прав.

Деньги, принадлежавшие человеку на момент смерти, входят в состав наследства и передаются правопреемникам в установленном законом порядке. При этом ошибочно перечисленные после смерти пенсионные выплаты не становятся собственностью наследников только потому, что оказались на счете покойного.

Попытка самостоятельно перевести средства на свой счет или снять их наличными может привести к судебному разбирательству. В зависимости от обстоятельств действия с чужими деньгами могут повлечь и уголовно-правовые последствия.

Если родственникам необходимо получить доступ к наследственным средствам, им следует обратиться к нотариусу и оформить соответствующие документы. Общий срок принятия наследства составляет шесть месяцев со дня его открытия.

Снимать деньги с банковской карты умершего родственника опасно без оформления наследственных прав. Попытку завладеть деньгами умершего с точки зрения закона могут квалифицировать как кражу. Если другие наследники узнают о таком переводе или снятии наличных, они вправе потребовать вернуть причитающуюся им часть средств через суд.

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