«Она для меня дочка»: почему Симона заменила Тимати на родах Валентины Ивановой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Мать рэпера не только поддерживала его избранницу в ответственный момент, но даже перерезала пуповину.

Мать рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов. — Прим. ред.) Симона присутствовала на родах его возлюбленной Валентины Ивановой, поскольку сам музыкант в этот момент улетел на гастроли. О том, как она оказалась в родильном зале вместо отца ребенка, Юнусова рассказала в новом выпуске интернет-шоу.

По словам Симоны, она заранее предполагала, что Валентина может начать рожать именно тогда, когда Тимати будет далеко. Рэпер часто уезжал на выступления, поэтому его мать каждую ночь оставалась на связи, чтобы в случае необходимости сразу приехать.

«Я была уверена, что Валя начнет рожать, когда он уедет», — призналась она.

Так и случилось. Тимати улетел на гастроли около шести утра, а уже в десять Валентина позвонила его матери и сообщила, что роды начались. Симона немедленно отправилась к ней. При этом Юнусова подчеркнула, что Иванова сама хотела видеть ее рядом.

«Девочке нужна была поддержка — мама далеко, мужчины рядом нет… Валя хотела, чтобы я с ней была. Ну а как оставить? Она для меня дочка», — отметила она.

Один из самых обсуждаемых в сети моментов произошел сразу после появления малышки на свет. Врач спросил, кто будет перерезать пуповину, и Симона решила, что ждать кого-то другого не нужно.

«Вы кого-то здесь видите еще?» — ответила она.

Правда, сама процедура оказалась для Юнусовой довольно волнительной и не самой приятной.

Самому Тимати дочь показали по видеосвязи уже после родов.

Отношения Тимати и Валентины Ивановой

Слухи о романе рэпера и модели появились в начале 2022 года. Поклонники заметили Валентину на семейном отдыхе Тимати — сначала в Дубае, а затем в Колумбии. Позже музыкант сам подогрел интерес к отношениям: в феврале он опубликовал романтичное видео, на котором достал из коробочки кольцо и преподнес его избраннице.

Подписчики тут же решили, что дело идет к свадьбе. Однако официального подтверждения помолвки так и не последовало. Зато 2 августа 2025 года у пары родилась дочь Эмма.

Как Валентина смогла найти общий язык с матерью Тимати

Вокруг личной жизни Тимати давно ходят слухи о том, что именно его мать влияет на выбор спутниц рэпера и вмешивается в его отношения. В интернете даже обсуждают своеобразные методы Симоны в общении с потенциальными невестками. Пользователи замечали, что Юнусова нередко публикует фотографии избранниц сына в не самых удачных ракурсах, что становится поводом для очередных обсуждений.

Не меньше разговоров вызывала и ее роль в воспитании первой внучки Алисы. Симона активно участвует в жизни девочки, из-за чего поклонники даже предполагали, что мать Алисы — модель Алена Шишкова — практически не занимается дочерью, а основная забота о ней лежит на бабушке.

С Валентиной Ивановой отношения у Симоны, судя по всему, сложились гораздо теплее. Мать артиста не скрывает, что одобряет его выбор.

«Это первая девушка, которая действительно заботится о моем сыне», — откровенничала Юнусова в соцсетях.

Сколько детей у Тимати

Эмма стала третьим ребенком рэпера. Его старшая дочь Алиса родилась в 2014 году в отношениях с моделью Аленой Шишковой. Они познакомились на съемках клипа, а спустя некоторое время начали встречаться. Через несколько месяцев после рождения дочери пара рассталась.

Позже в жизни рэпера появилась модель Анастасия Решетова. Пара стала вместе появляться на публике и публиковать фотографии из одних и тех же мест, однако официально об отношениях Тимати и Анастасия рассказали только в 2019 году. Тогда же стало известно, что они ждут ребенка.

В октябре 2019 года Решетова родила рэперу сына Ратмира. А уже в сентябре 2020 года объявила о расставании.

Недавно стало известно, что Анастасия ждет второго ребенка. О беременности она сообщила в социальных сетях, однако предпочла не раскрывать срок, пол малыша и, главное, имя его отца.

Из-за сильного токсикоза модель даже перенесла свадьбу, которая была запланирована на конец сентября. Старший сын Ратмир, родившийся в отношениях с Тимати, уже знает о скором пополнении и, по словам Решетовой, обрадовался этой новости.

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