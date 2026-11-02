«Бред все это»: Татьяна Овсиенко отрицает существование депрессии

Фото: Евгений Стукалин/ТАСС

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Певица оказалась не единственной знаменитостью, кто в последнее время выступал с подобными заявлениями.

Российские знаменитости перестали верить в существование такого психологического заболевания, как депрессия. В их числе и бывшая солистка группы «Мираж», заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко.

«Бред все это»

Редкие появления на светских мероприятиях и тяжелое расставание с возлюбленным Александром Меркуловым в 2025 году породили множество слухов о депрессии и алкогольной зависимости исполнительницы. Да и негативные изменения во внешности тоже подлили масла в огонь сплетен.

Однако за прошедшие несколько месяцев Овсиенко заметно похорошела, что заставило заговорить уже в том, что певица удачно легла под нож пластического хирурга. Но на премьере клипа Киркорова артистка активно отрицала и операцию, и зависимость, и депрессию.

Прекрасный внешний вид, по ее словам — результат потакания своему внутреннему состоянию, хорошего питания и активного образа жизни. При этом ни в кофе, ни в пирожных артистка себе не отказывает.

Пристрастие к алкоголю тоже отрицает.

«Кто так говорит? Много чего говорят. Вы посмотрите на меня, ну, разве я похожа на зависимую?» — вопрошала Овсиенко.

А депрессия, по мнению исполнительницы, вообще несуществующее явление. Этой позиции она придерживается уже несколько лет, о чем неоднократно заявляла в различных интервью. Например, ранее подобную мысль она озвучивала изданию KP.RU.

«Любимое слово то, которое у меня просто исключено из моего лексикона и для моих близких. Это новое придуманное слово „депрессия“, всем нужно от этого спасаться. Да, бред это все. Я считаю, что это все от лени человеческой. <…> Просто нужно не бояться. А закрываться за тем, что я сейчас буду рыдать. Плакать, прятаться от кого-то потому что у меня депрессия, потому что мне тяжело. Я не понимаю. <…> Бывает все в жизни: но ко всему нужно относиться правильно. Не вдаваться в какие-то фанатизмы. Куда ты убежишь от себя? Да никуда», — заявляла певица.

В более поздних высказываниях она характеризовала этот психологический недуг как жалость к самому себе и не более. На любые жизненные препятствия, по мнению исполнительницы, нужно уметь смотреть с улыбкой.

«Горе, беда — это тоже нужно воспринимать так, как надо. Закончится какой-то период — просто нажраться и забыть про все на свете», — говорила Овсиенко.

Врачебная ошибка

Однако она не была единственной, кто сказала на всю страну, что такого заболевания, как депрессия, не существует. С подобным заявлением на презентации клипа Филиппа Киркорова выступила и победительница конкурсов «Мисс Россия-2024» и «Мисс БРИКС-2026» Валентина Алексеева.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Я без депрессии живу. Кстати, такого заболевания уже не существует. Его исключили из клиники (Международной классификации болезней. — Прим. ред.)», — уточнила модель.

И если высказывания Овсиенко бурной общественной реакции не вызвали, то вот слова Алексеевой без внимания не остались.

Модель учится на врача. Она является студенткой третьего курса Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова.

После волны критики будущему медику пришлось перепроверить свои данные и оправдываться за ошибку. На черной дорожке премии «Жара Media Awards 2026» она рассказала журналистам, почему допустила подобную оплошность.

«В моей жизни правда не существует депрессии — это раз. Два — я не являюсь психологом. И три — я подтверждаю свою ошибку. Я немножко неправильно интерпретировала ту информацию, которую я получила и узнала. Была оговорка с моей стороны», — уточнила Алексеева.

Ранее Валентина Алексеева объяснила, почему врала о возрасте своего избранника — бизнесмена Ильи Мительмана. Предпринимателю 50 лет, однако модель в одном из видео роликов утверждала, что ее возлюбленному нет и 40.

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