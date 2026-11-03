Удвоить шансы на жизнь: ученые готовят новый подход к лечению рака крови

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Вместо долгой проверки каждого препарата по отдельности специалисты намерены испытывать несколько вариантов терапии сразу.

В Великобритании ученые планируют провести три масштабных клинических исследования, чтобы повысить выживаемость пациентов с наиболее опасными формами рака крови. Специалисты рассчитывают удвоить этот показатель благодаря одновременному испытанию нескольких методов лечения. Об этом сообщила The Telegraph.

Новый подход позволит проверять несколько вариантов терапии одновременно, быстрее выявлять неэффективные методы и сосредоточивать ресурсы на наиболее перспективных направлениях.

Почему ученые решили изменить подход к лечению рака крови

Основой новой программы стала методика, ранее примененная в масштабном исследовании рака предстательной железы Stampede.

Его особенность заключалась в том, что специалисты испытывали сразу несколько способов лечения в рамках одной исследовательской программы.

По данным благотворительной организации Blood Cancer UK, с момента запуска Stampede результаты исследования помогли спасти более 50 тысяч жизней в Великобритании.

Теперь аналогичный принцип планируют использовать для борьбы с острым миелоидным лейкозом (заболеванием, при котором в костном мозге происходит неконтролируемый рост незрелых клеток миелоидного ряда), лимфомами высокого риска (опухоли лимфатической системы) и миеломой (опухоли из плазматических клеток).

Речь идет о многогрупповых многоэтапных клинических исследованиях, известных под сокращением Mams. Такой формат позволяет одновременно оценивать несколько вариантов терапии и прекращать испытания тех из них, которые не показывают достаточной эффективности.

По заявлению Blood Cancer UK, для указанных видов рака крови подобный подход будет применен в Великобритании впервые.

Почему выживаемость при лейкемии почти не растет

Необходимость новых исследований подтверждают результаты масштабного анализа более 413 тысяч случаев рака крови.

Специалисты выяснили, что в Англии пятилетняя выживаемость пациентов с острым миелоидным лейкозом увеличилась лишь с 21% в период 2009–2014 годов до 24% в 2015–2019 годах.

В Шотландии и Уэльсе улучшения оказались столь же незначительными.

По данным Blood Cancer UK, рак крови занимает третье место среди причин смерти от онкологических заболеваний в Великобритании и пятое место по распространенности среди видов рака.

Исполнительный директор организации Хелен Раунтри подчеркнула, что пациенты с наиболее тяжелыми диагнозами долгое время не получали достаточной пользы от достижений современной медицины.

«Слишком долго люди, страдающие от самых смертоносных видов рака крови, оставались за бортом прогресса», — заявила она.

По словам Раунтри, новая программа может позволить тысячам пациентов прожить дольше и провести больше времени со своими близкими.

Что известно о ситуации в России

В России ситуация с лечением острого миелоидного лейкоза также остается сложной. В клинических рекомендациях Минздрава РФ указано, что у взрослых пациентов младше 60 лет средняя пятилетняя общая выживаемость составляет 35–50%, тогда как у пожилых пациентов этот показатель не превышает 10–12%. Результаты существенно зависят от молекулярно-генетических особенностей заболевания.

Отдельные российские популяционные данные показывают, что в Северо-Западном федеральном округе однолетняя выживаемость при ОМЛ достигла 33% в 2020–2022 годах.

Как будут испытывать новые методы лечения

В рамках программы ученые намерены одновременно изучать несколько подходов к терапии, сравнивая их эффективность.

Если один из методов не покажет ожидаемых результатов, его испытания смогут прекратить раньше. Перспективные варианты, напротив, получат возможность быстрее пройти дальнейшие этапы исследования.

Директор по исследованиям Blood Cancer UK Рубина Ахмед отметила, что такой подход поможет сосредоточить усилия на разработках, способных принести наибольшую пользу пациентам.

«Эти заболевания невероятно сложно лечить, и нам нужно быстрее находить новые эффективные методы лечения», — подчеркнула она.

Однако проведение подобных исследований потребует значительных финансовых вложений и тесного взаимодействия между научными организациями и больницами.

Почему программу поддерживают семьи пациентов

Одним из сторонников Trial Treat Beat стал Ли Уильямс, который чуть больше чем за год потерял мать, родственника и друга из-за рака крови.

Мужчина рассказал, что болезнь стремительно изменила жизнь его семьи.

«Невозможно описать, каково это — потерять родителя», — признался он.

Уильямс поддерживает инициативу, поскольку не хочет, чтобы другие семьи сталкивались с подобными потерями.

«Мы должны продолжать бороться за более эффективные методы лечения, более высокие показатели выживаемости и, в один прекрасный день, за лекарство», — заявил мужчина.

В поддержку инициативы в центре Лондона запланировали акцию с установкой пустых стульев. Они должны символизировать важные события, воспоминания и моменты жизни, которых лишились люди, столкнувшиеся с раком крови.

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