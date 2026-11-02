Новый ледниковый период под вопросом: что показало исследование ученых

Фото: © РИА Новости/Илья Тимин

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Арктические мхи помогли установить, когда многовековой процесс изменил направление.

Ледниковые периоды кажутся явлением настолько масштабным и медленным, что трудно представить, будто человеческая деятельность способна повлиять на их наступление. Однако новое исследование показывает, что выбросы парниковых газов уже изменили естественный ход климатических процессов.

Ученые изучили ледниковый покров Барнса на острове Баффинова Земля в канадской Арктике. Сегодня это относительно небольшой остаток древнего Лаврентийского ледникового щита, который около 20 тысяч лет назад занимал огромную территорию Северной Америки — от Арктики до Иллинойса.

Исследование опубликовано в журнале Science. Его авторы попытались восстановить историю ледяной шапки и определить, когда она начала снова расти после длительного уменьшения.

Когда должен был начаться новый ледниковый период

История ледникового покрова Барнса оказалась важной для понимания долгосрочных изменений климата. По данным исследователей, около трех тысяч лет назад ледяная шапка достигла минимального размера.

После этого ситуация изменилась. Примерно две тысячи лет назад ледник снова начал увеличиваться. По мнению авторов исследования, этот процесс можно рассматривать как начало нового естественного периода оледенения.

То есть, если бы климатические условия продолжали меняться по прежнему естественному сценарию, ледяной покров должен был постепенно расширяться.

Но этого не произошло.

Примерно в 1960 году ледниковый покров Барнса начал сокращаться. Исследователи связывают этот перелом с повышением летних температур, которое произошло на фоне роста выбросов парниковых газов.

«Все только начиналось, все было нормально, вот-вот должно было начаться следующее оледенение — и вдруг оно прекратилось», — заявил ведущий автор исследования Николас Янг, геохимик из обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета.

Что осталось от древнего ледяного щита

Сегодня ледниковый покров Барнса — лишь небольшой фрагмент того огромного ледникового щита, который когда-то покрывал значительную часть Северной Америки.

По размерам нынешнюю ледяную шапку можно сравнить со штатом Делавэр, площаль которого сотавляет 6 445 квадратных километров. Для ученых она представляет особый интерес, поскольку позволяет проследить, как лед реагировал на естественные изменения климата и как эти процессы изменились в современную эпоху.

Исследователи сосредоточились не только на самом льду, но и на территории вокруг него. Чтобы восстановить историю ледникового покрова, они изучали растения и горные породы, оказавшиеся у его края.

Как ученые узнали возраст ледника

Один из ключевых источников информации для исследователей — мхи, которые находились рядом с ледниковым покровом.

Когда ледник расширяется, он покрывает растения, которые до этого росли на открытой поверхности. При последующем отступлении ледяной границы эти растения снова оказываются у края ледника. По их возрасту можно определить, когда конкретный участок территории был свободен ото льда.

Ученые также исследовали расположенные поблизости горные породы, чтобы установить, как долго они оставались открытыми.

Так исследователи смогли восстановить изменения ледникового покрова на протяжении тысячелетий и определить период, когда он начал вновь расти.

Почему ледниковый период не наступит внезапно

При этом результаты исследования не означают, что человечество находилось в нескольких десятилетиях от нового ледникового периода.

Авторы подчеркивают огромный масштаб времени, необходимый для подобных климатических изменений. Даже если бы естественный процесс оледенения продолжился, заметное влияние такого события на человеческую цивилизацию проявилось бы только спустя тысячи лет.

Поэтому вопрос «когда ждать ледниковый период?» не имеет ответа в привычном смысле. Речь идет не о событии, которое может произойти через несколько лет или десятилетий, а о чрезвычайно медленном климатическом процессе.

Главный результат работы ученых заключается в другом. Естественная тенденция к росту ледникового покрова, которая наблюдалась около двух тысяч лет назад, в современную эпоху изменилась.

Что изменилось после 1960 года

Перелом произошел примерно в середине XX века. После 1960 года ледниковый покров Барнса начал сокращаться, тогда как до этого он, напротив, увеличивался.

Исследователи связывают это изменение с ростом летних температур, который происходил на фоне увеличения концентрации парниковых газов в атмосфере.

Соавтор исследования Гиффорд Миллер назвал полученные результаты иллюстрацией реальной силы парниковых газов.

«То, что было совершенно естественным и предсказуемым явлением, теперь исчезло», — отметил Николас Янг.

Так когда же ждать следующего оледенения?

Исследование не позволяет назвать конкретный год или даже век, когда может начаться следующий ледниковый период. Более того, его авторы говорят не о прогнозе будущего похолодания, а о восстановлении климатической истории ледникового покрова Барнса.

Полученные данные показывают другое: естественный процесс, который, судя по истории ледяной шапки, уже находился на начальной стадии, оказался нарушен.

Для человечества это важно не потому, что ледниковый период вот-вот начнется. Напротив, исследование демонстрирует, насколько сильно современное изменение климата способно повлиять даже на процессы, которые обычно измеряются тысячелетиями.

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