Развернул такси и исчез: экс-муж Самбурской сорвал спектакли в Екатеринбурге

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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По словам продюсера постановки, до этого похожая ситуация была на сентябрьских гастролях.

Из-за бывшего мужа певицы и актрисы Настасьи Самбурской, актера Кирилла Дыцевича, гастрольные показы спектакля «Вечер со звездой» в Екатеринбурге не состоялись. Об этом продюсер постановки Айсурат Шаманова рассказала 5-tv.ru.

По словам женщины, актер обещал решить проблему с накладкой в расписании.

«Мне говорили, что он решит этот вопрос. За три дня до наших гастролей выяснилось, что не решил», — рассказывала Шаманова.

В итоге дату постановки перенесли, но это тоже не спасло положение.

«Нам пришлось экстренно выкручиваться и переносить дату. 21 октября после другого спектакля он должен был выехать к нам в Екатеринбург. В ночь с 21 на 22 октября он развернул такси и никуда не поехал. Нам пришлось день в день отменить спектакли», — добавила она.

По словам Шамановой, Дыцевич сорвал выступления не в первый раз.

«До этого похожая ситуация была с сентябрьскими гастролями. Наши даты он всего за пару недель дал на проект, в котором снимался. На многое в его поведении я долго закрывала глаза. Но сейчас это уже перешло все границы», — вспомнила продюсер.

После инцидента Дыцевича отстранили от спектаклей, а его роль досталась актеру Василию Бриченко. Шаманова подчеркнула, что постановка с новым актером была встречена публикой тепло.

По словам продюсера, компенсировать принесенные убытки Дыцевич вряд ли будет.

«Без понятия. Но думаю, что вряд ли. Конечно, я не могу отвечать за мысли другого человека, но я думаю, что вряд ли», — предположила Шаманова в комментарии 5-tv.ru.

При этом актер, сорвавший гастрольные выступления, все еще не вышел на связь с продюсером.

«Со мной он на связь не вышел абсолютно. Причем я писала о том, что я вынуждена платить из своего кармана команде за два спектакля сорванных, и ему, и его агенту. То есть агент явно ему это все передала. Он на это все промолчал», — рассказала она.

После слов Дыцевича на компенсацию Шаманова не надеется — актер просто не признает свою вину.

«И я понимаю, что после того, как я услышала, „а при чем тут я“, „что я такого сделал“, „я ни в чем не виноват“, „это как бы все ваши проблемы“, я понимаю, что человек ничего мне компенсировать не собирается», — считает продюсер.

Шаманова уже обратилась к юристу и намерена вернуть вложенные средства.

«Конечно же, я уже объяснила ситуацию своему юристу, который сейчас готовит претензию. Конечно, хотелось бы мне вернуть вложенные деньги, заплаченные за два сорванных спектакля», — рассказала она.

Как чувствует себя после сорванных постановок актер продюсер не знает — они не поддерживают связь после произошедшего.

«Без понятия, повторюсь, потому что я с ним не на связи, он со мной тоже на связь не выходил, мне с ним говорить не о чем. Я ему давала несколько дней, думала, может быть, человек протрезвеет после отмены, после срыва этих гастролей и выйдет со мной на связь, но этого не случилось. Я понимаю, что Кириллу просто нет дела ни до того, что он подставил нас со всей командой, ни до того, что он подвел зрителей, которые купили на него билеты, и у них испорченные два вечера», — отметила она.

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