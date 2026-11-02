В работе каршеринга BelkaCar произошел масштабный сбой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В сервисе по аренде автомобилей пообещали пересчитать списания клиентов, произведенные в день инцидента.

В работе каршерига BelkaCar произошел масштабный сбой. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

«В данный момент наблюдаются проблемы в работе приложения. Мы уже все исправляем», — проинформировали представители сервиса.

Там также пообещали произвести перерасчет излишне списанных с клиентов средств после восстановления системы.

Сбой произошел из-за крупного инцидента у российского облачного провайдера и регистратора Beget, на котором работает этот каршеринг.

Как сообщила пресс-служба Beget, проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры. Работа по восстановлению и проведение расследования случившегося уже ведутся.

Для устранения последствий произошедшего инженеры выполняют ручную настройку оборудования непосредственно в дата-центрах. Сотрудники компании работают в усиленном режиме.

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