«Я найду новую семью»: в чем Бритни Спирс обвинила сестру и экс-мужа

Фото: www.globallookpress.com/F. Sadou

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Певица заявила, что больше не собирается мириться с неподобающим отношением к себе.

Американская поп-звезда Бритни Спирс вновь публично высказалась о непростых отношениях с младшей сестрой Джейми Линн и бывшим супругом Кевином Федерлайном. В личном блоге в социальных сетях артистка обвинила их в жестоком обращении и заявила, что больше не хочет мириться с подобным отношением. В завершение эмоционального обращения певица пообещала найти себе новую семью.

По словам Спирс, родственники ограничивали ее даже в самых обычных бытовых вещах. В частности, певица утверждает, что сестра не позволяла ей проводить время с младшей племянницей Айви, а бывший муж запрещал пользоваться туалетом во время визитов к детям.

«Джейми Линн ни разу не позволила мне подержать Айви на руках, когда я приезжала в Луизиану во время ковида на две недели. А Кевин даже не разрешал мне пользоваться туалетом, когда я приезжала забирать детей к ним домой!!! Они обращались со мной как с рабыней, у них за моей спиной было столько секретов, а все, что я когда-либо делала, — это работала на своего отца!!! Я найду новую семью», — написала певица в своих соцсетях.

Конфликт с близкими сопровождает Спирс уже несколько лет. Особенно напряженными остаются отношения с младшей сестрой Джейми Линн. После завершения отцовской опеки над Бритни в 2021 году, артистка неоднократно обвиняла родственницу в том, что та извлекала выгоду из сложившейся ситуации и не пыталась ей помочь.

Сама Джейми Линн придерживается другой позиции. Она отрицала обвинения сестры и заявляла, что всегда любила Бритни и поддерживала ее. Несмотря на неоднократные попытки наладить отношения, окончательно преодолеть разногласия женщинам так и не удалось.

Опека над Бритни Спирс

В 2007 году Бритни Спирс побрилась наголо, неоднократно конфликтовала с папарацци и проходила лечение. В начале 2008-го ситуация обострилась настолько, что Спирс госпитализировали после очередного конфликта вокруг передачи сыновей бывшему мужу — танцору Кевину Федерлайну. Суд ограничил ее встречи с детьми.

Вскоре над жизнью артистки установили судебную опеку, главным опекуном стал ее отец Джеймс Спирс. На протяжении последующих 13 лет он контролировал финансовые дела дочери, а также многие аспекты ее повседневной жизни. При этом сама певица продолжала выпускать музыку, выступать и зарабатывать.

В июне 2021 года Спирс выступила в суде и рассказала об ограничениях, которые, по ее словам, мешали ей самостоятельно принимать решения. В частности, она утверждала, что не могла распоряжаться собственным временем и сталкивалась с препятствиями в вопросах личной жизни и здоровья.

В ноябре 2021 года суд прекратил действие опеки. История вызвала широкий общественный резонанс, а поклонники объединились в движение #FreeBritney, выступавшее за возвращение певице свободы.

Почему поклонников тревожат видео певицы

После освобождения из-под опеки Бритни продолжила активно публиковать материалы в социальных сетях. Особенно много обсуждений вызывали ролики, в которых артистка танцует перед камерой, вращается, резко меняет движения. Некоторые подписчики называли ее поведение странным и беспокоились по поводу ее состояния.

В сентябре 2023 года особенное внимание привлек ролик, в котором певица танцевала с кухонными ножами. После публикации видео некоторые поклонники обратились в полицию, попросив проверить, все ли с ней в порядке. Сама Спирс позднее призвала аудиторию не преувеличивать опасность происходящего.

Ранее Бритни Спирс удивила поклонников новым танцем в леопардовом костюме. На этот раз артистка двигалась перед камерой с зубной щеткой вместо кухонных ножей и напомнила подписчикам о важности гигиены. Однако необычные ролики звезды по-прежнему вызывают бурную реакцию в Сети, а часть поклонников признается, что публикации певицы скорее тревожат их, чем радуют.

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