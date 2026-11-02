«Как врачи»: Лантратова объяснила главный принцип работы правозащитников

Фото: Пресс-служба уполномоченного по правам человека

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Правозащитники, по ее словам, должны помогать людям независимо от политической ситуации.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец договорились продолжить совместные гуманитарные миссии. Об этом сообщила Лантратова на пресс-конференции.

По ее словам, переговоры между правозащитниками не должны зависеть от политической ситуации. Основной задачей такой работы омбудсмен назвала помощь людям.

«Наша работа не имеет политической окраски, мы занимаемся исключительно правозащитной деятельностью», — сказала она.

Лантратова сравнила работу правозащитников с деятельностью врачей, которые оказывают помощь людям независимо от их социального статуса. По словам омбудсмена, именно такой подход позволил провести гуманитарную миссию в Алешках.

После завершения миссии, как отметила омбудсмен, необходимо проанализировать ее результаты и возникшие трудности.

Яна Лантратова отправилась в Алешки 29 октября. Вместе с ней в город прибыли иностранные журналисты.

Подготовка к миссии началась заранее. С 27 октября в населенном пункте действовал режим тишины, который продлился до 22:59 1 ноября. Российские военные проводили инженерные работы и разминировали дороги, предназначенные для движения гуманитарной колонны.

Основными задачами операции стали доставка продуктов питания, медикаментов и других необходимых вещей местным жителям, а также организация безопасного выезда для тех, кто решил покинуть город.

Посредником при согласовании локального прекращения огня выступила первая леди США Мелания Трамп. За соблюдением условий гуманитарного перемирия и ходом миссии наблюдали представители независимой американской медиаорганизации.

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