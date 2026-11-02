Имя для хорошего мальчика: россияне все чаще дают питомцам необычные клички

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова; 5-tv.ru

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Среди кошек и собак есть Супчик, Пусислав и Сократ.

Селедка, Скумбрия, Огурец и Супчик — это не список покупок, а новые пациенты российских ветклиник! Этим летом хозяева столичных кошек и собак отличились особой фантазией при выборе имени для питомца. Самые странные назвали в столичном комитете ветслужбы.

Среди четвероногих есть даже собака по кличке Собака. А среди кошек — Кукизавр, Мяурицио и Пусислав.

В этом сезоне популярны имена греческих богов — вроде Зевса и Афины. Есть среди животных Сократы и Шамаханские царицы.

Особую популярность набирают имена, выбранные в честь искусственного интеллекта. Например, Клод (в честь нейросети Claudе. — Прим.ред).

Ранее в Краснодаре нашли кота с вполне обычным именем — Василий. А вот история, произошедшая с ним, довольно необычная. Месяц назад кота потеряли в аэропорту.

Василий выбрался из переноски при погрузке багажа на рейс из Краснодара в Батуми. Хозяйка узнала о пропаже питомца уже на борту самолета.

После случившегося сотрудники аэропорта организовали поиски кота, связались с хозяйкой и опубликовали в социальных сетях обращение к жителям близлежащих районов с просьбой помочь найти животное. В итоге сотрудницы авиагавани обнаружили Василия по мяуканью.

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