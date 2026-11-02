Матвиенко: отношения России и Китая вносят стабильность в мировую политику

Фото, видео: Максим Калимулин/ТАСС; 5-tv.ru

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Глава Совета Федерации встретилась с председателем Народного политического консультативного совета КНР.

На фоне глобальной нестабильности Россия и Китай демонстрируют пример взаимодействия двух крупных держав. Об этом заявила Валентина Матвиенко на встрече с председателем Народного политического консультативного совета КНР.

Спикер Совета Федерации подчеркнула особую роль отношений Москвы и Пекина в мировой политике.

«Я полагаю, что сотрудничество между Россией и Китаем важно не только в двустороннем плане, который обогащает наши обе страны, но это серьезный фактор в мировой политике. И на фоне той геополитической турбулентности, с которой мы столкнулись, отношения между Россией и Китаем вносят стабильность, они демонстрируют, как можно двум великим государствам сотрудничать, дружить. И сегодня наши страны являются лидерами построения многополярного, более справедливого мира, устройства», — сказала председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко.

В ходе визита Матвиенко также посетила Молодежный центр, где талантливые дети обучаются по приоритетным научным специальностям.

Кроме того, в Пекине завершились Дни Петербурга. Китайской публике представили историю русского балета, современную хореографию и музыку. В программе были выставки, кинопоказы, мастер-классы и гала-концерт с участием артистов ведущих театров.

Стороны также обсудили совместные образовательные проекты и будущие гастроли китайских артистов в Северной столице.

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