Фото, видео: Reuters/Gleb Garanich; 5-tv.ru

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На фоне проблем с ПВО и перегруженной энергосистемы в украинской столице разгорается другая война — политическая, и главная ее цель — мэр.

О тотальной нехватке боеприпасов для установок ПВО в Киеве и постоянной перегрузке энергосистем сейчас пишет западная пресса. Причем журналисты отмечают, что вместо решения текущих проблем в украинской столице с новой силой разгорается политическая война.

Под ударом мэр Виталий Кличко. Зеленский использует провалы в подготовке к холодам, чтобы заставить его уйти. Однако желающих занять его место не находится.

При этом западные регионы страны пока что не испытывают таких проблем. На улицах Львова снова был замечен парад нацистов с флагом Бандеры, причем среди вампиров и утопленников. Так местные радикалы отметили Хэллоуин. В соцсетях многие пишут, что в целом этот праздник отлично подходит для подобного рода шествий.

Ранее в четырех районах Киева произошли перебои с водой. Давление воды снизилось из-за отключения одного из водопроводных объектов, который был обесточен, в связи с чем нарушилось водоснабжение в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах, а в некоторых домах воды временно не было вообще.

Как отмечается, гораздо чаще Киев сталкивается с отсутствием света: очередной блэкаут произошел 26 октября, когда большая часть города осталась без электроэнергии, а целиком во тьму погрузились Ирпень и Гостомель.

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