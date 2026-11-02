«Спала с моим еще не бывшим мужем»: Алана Мамаева обвинила бывшую подругу в предательстве

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Близкий человек оказался совсем не тем, за кого себя выдавал.

Модель Алана Мамаева раскрыла подробности болезненного расставания с футболистом Павлом Мамаевым. Мамаева поделилась, что его нынешняя супруга Надежда Санько еще до официального развода пары была любовницей спортсмена. По словам модели, больше всего ее потрясло то, что соперница в тот момент продолжала изображать близкую подругу и даже помогала ей искать адвоката. Об этом она рассказала в эфире реалити‑шоу на одном из развлекательных телеканалов.

О личной драме Алана рассказала во время общения с другими участниками проекта. В разговоре с певцом Натаном, его женой Анастасией Швецовой и Вадимом Дубровиным модель вспомнила, как складывались ее отношения с бывшим супругом. По ее словам, первоначально они с Павлом расстались спокойно и без громких выяснений отношений.

«Мы нормально развелись, как люди. А потом появилась новая жена», — поделилась Мамаева.

Однако, как утверждает телезвезда, впоследствии выяснилось, что «подруга» совсем не та, за кого себя выдает. За внешним ликом «дружелюбной приятельницы», которой она представлялась, скрывалась совсем другое. По словам Мамаевой, за ее спиной разворачивался роман между приятельницей и экс-супругом. При этом, по словам Аланы, женщина была посвящена в подробности семейного конфликта и даже участвовала в обсуждении юридических вопросов, связанных с расставанием.

«Девочка, с которой я близко общаюсь, которая знает, что происходит, которая советует мне адвоката, а сама в это время спит с моим еще даже не бывшим мужем, потому что мы были еще в процессе, даже не развелись. Прикинь, какая была моя реакция, когда я об этом узнала», — возмутилась модель.

Мамаева призналась, что пережитая ситуация серьезно повлияла на ее отношение к окружающим. После случившегося она стала жестче и научилась больше рассчитывать на себя. Теперь, по словам Аланы, ей сложно доверять не только мужчинам, но и людям в целом.

Как все начиналось

История отношений Аланы и Павла Мамаевых завязалась в 2011 году. Их познакомила общая подруга, которая пригласила модель в кафе, где отдыхали футболист и его приятель Александр Кокорин. В тот период оба были несвободны, однако продолжили общаться. Спустя два года, когда прежние отношения остались в прошлом, между Аланой и Павлом завязался роман. Вскоре пара поженилась.

После свадьбы супруги переехали из Москвы в Краснодар: Павел подписал контракт с местным футбольным клубом. Алана признавалась, что ей не нравилось в новом городе. Она скучала по столичной жизни, друзьям и привычному кругу общения. Вскоре у них родилась дочь Алиса, а Павел также усыновил Алекса — сына Аланы от первого брака.

В 2018 году семья пережила серьезный кризис: Павла арестовали после двух драк в Москве. Алана поддерживала мужа, посещала судебные заседания и ждала его освобождения. Однако именно тогда она узнала о многочисленных изменах спортсмена. Несмотря на это, после выхода Павла из колонии супруги попытались сохранить семью и воссоединились в 2019 году.

Окончательно отношения разрушились в 2021 году. Поводом для расставания стала очередная измена футболиста во время зимних сборов. Алана публично объявила о разводе, подчеркнув, что изначально рассчитывала расстаться мирно. Однако впоследствии между бывшими супругами начались затяжные судебные разбирательства из-за алиментов, имущества и места жительства дочери.

Новая жизнь

После развода футболист связал жизнь с Надеждой Санько — знакомой его бывшей супруги. Именно этот брак, как следует из рассказа Аланы, стал для нее особенно болезненной частью истории расставания.

При этом модель ранее говорила, что хотела бы наладить отношения с бывшим мужем. Однако она сомневается, что примирение возможно, пока в их общении присутствует нынешняя супруга спортсмена. По мнению Аланы, именно Надежда мешает им выстроить нормальный диалог.

Ранее нынешняя жена Павла Мамаева призналась: похвала мужа отбила у нее желание ходить в спортзал. Надежда рассказала, что футболист считает ее идеальной и не указывает на недостатки внешности. По той же причине Санько не решается на подтяжку лица. Когда Надежда говорит мужу, что стареет, он отвечает, что ей не нужна операция.

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