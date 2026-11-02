Песков: гуманитарная операция в Алешках прошла успешно

Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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Пресс-секретарь президента РФ отметил вклад омбудсмена Яны Лантратовой и американской стороны.

Гуманитарная операция в Алешках Херсонской области прошла успешно. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга.

Он высоко оценил координацию участников миссии, а также отдельно поблагодарил уполномоченного по правам человека Яну Лантратову и американскую сторону за помощь в организации операции.

«Мы действительно констатируем успешное проведение этой гуманитарной операции. Мы высоко ценим тот уровень координации, который был достигнут между участниками со всех сторон в ходе подготовки этой операции», — отметил Песков.

При этом представитель Кремля не исключил, что Вооруженные силы Украины могли использовать режим прекращения огня для перегруппировки.

Песков также сообщил, что пока планов по проведению аналогичных гуманитарных операций нет. По его словам, каждый подобный случай требует отдельного рассмотрения, а приоритетом должны оставаться безопасность людей и оказание им необходимой помощи.

Яна Лантратова отправилась в Алешки 29 октября. Вместе с ней в город прибыли иностранные журналисты.

Подготовка к миссии началась заранее. С 27 октября в населенном пункте действовал режим тишины, который продлился до 22:59 1 ноября. Российские военные проводили инженерные работы и разминировали дороги, предназначенные для движения гуманитарной колонны.

Основными задачами операции стали доставка продуктов питания, медикаментов и других необходимых вещей местным жителям, а также организация безопасного выезда для тех, кто решил покинуть город.

Посредником при согласовании локального прекращения огня выступила первая леди США Мелания Трамп. За соблюдением условий гуманитарного перемирия и ходом миссии наблюдали представители независимой американской медиаорганизации.

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