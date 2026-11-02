Шойгу: Россия не собирается нападать на другие государства

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Сергей Шойгу обозначил приоритеты российской политики на фоне продолжающихся обвинений со стороны европейских стран.

Россия не заинтересована в ослаблении или распаде западных государств и не собирается использовать против них аналогичные методы политического давления. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в ответ на вопрос «Известий» о противодействии западным попыткам ослабить Россию на международной неделе «Народы России».

«Я не понимаю, зачем нам это делать. Мы не собираемся разваливать ту или иную страну», — сказал он.

По словам Шойгу, бывшие колониальные державы сталкиваются с последствиями собственной политики. Он отметил, что народы, которые долгое время находились под их властью, постепенно осознают свою самостоятельность, стремятся к самоопределению и начинают отстаивать национальные интересы.

В качестве примера секретарь Совбеза вспомнил разговор с пожилым жителем Вьетнама, который рассказывал о французских передвижных гильотинах, использовавшихся в период колониального господства. Шойгу подчеркнул, что Россия не видит необходимости вмешиваться в подобные процессы.

Он также заявил, что главная задача страны — сохранять собственное единство и территориальную целостность, а также поддерживать взаимное уважение между народами.

Отдельно Шойгу высказался об обвинениях в адрес Москвы в ведении гибридной войны против европейских государств. По его мнению, западные политики постоянно ищут внешнего противника и продолжают представлять Россию как угрозу, несмотря на заявления российского руководства об отсутствии планов нападать на Европу.

«А они все равно настойчиво-настойчиво-настойчиво: вот против нас Россия ведет гибридную войну. Слушайте, нам не до вас», — отметил Шойгу.

Он привел сообщения о беспилотнике, замеченном в районе гражданского аэропорта в Германии. По словам секретаря Совбеза, западные СМИ и политики поспешили связать произошедшее с Россией, хотя происхождение аппарата не было установлено.

Шойгу призвал западные страны не воспринимать Россию как противника и не провоцировать дальнейшее противостояние.

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