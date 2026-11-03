Мягкость может вредить ногам: на что обратить внимании при покупке обуви

Слишком мягкие кроссовки могут усиливать усталость ног

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Ортопеды советуют провести три простых теста, которые займут всего десять секунд.

При выборе повседневной обуви важнее обращать внимание на устойчивость конструкции, а не только на мягкость подошвы. Чрезмерная амортизация без надежной поддержки стопы может привести к быстрой усталости ног, болезненным ощущениям и проблемам с равновесием. Об этом рассказал ортопед и хирург стопы Дэвид Лаурино, передает Yahoo.

По словам специалиста, мягкие кроссовки нередко кажутся особенно удобными во время примерки. Однако после нескольких часов ходьбы первоначальный комфорт может смениться болью в сводах стоп и пятках.

«Комфорт и поддержка — это не одно и то же», — подчеркнул Лаурино.

Почему слишком мягкая обувь может вызывать боль

Мягкая подошва эффективно поглощает удары только до определенного момента. Когда материал полностью сжимается под весом тела, нагрузка начинает передаваться на другие структуры стопы.

В частности, дополнительное напряжение испытывают подошвенная фасция и сухожилия, поддерживающие свод.

Из-за этого после продолжительной прогулки могут возникать ноющие боли, а утром — неприятные ощущения при первых шагах после пробуждения.

Еще одна проблема заключается в недостаточной устойчивости мягкой пены. Если стопа при ходьбе смещается неравномерно, небольшим мышцам приходится постоянно работать, чтобы сохранять равновесие.

Ортопед Кристофер Маевски отметил, что амортизация без прочного основания способна вызывать усталость стоп и нижних конечностей. Особенно заметной эта проблема может становиться у людей, которые проводят много часов на твердых поверхностях.

Какая обувь лучше поддерживает стопу

По мнению специалистов, качественная обувь должна сочетать мягкость в месте контакта с ногой и устойчивость со стороны подошвы.

Особое значение имеют жесткий задник, прочная промежуточная подошва и ровное основание.

Задник помогает удерживать пятку на месте и предотвращает ее чрезмерное смещение. Промежуточная подошва должна сопротивляться скручиванию, а нижняя часть обуви — обеспечивать стабильную опору.

Ортопед Николь Граф подчеркнула, что правильно подобранная пара сохраняет свои поддерживающие свойства даже после восьми часов использования.

При этом высокая стоимость не гарантирует подходящую конструкцию. Лаурино отметил, что среди обуви средней ценовой категории также встречаются модели с хорошей поддержкой.

Как проверить обувь за десять секунд

Ортопеды предложили несколько простых способов оценить устойчивость кроссовок еще до покупки.

Сначала необходимо сжать заднюю часть обуви большим и указательным пальцами. Если задник сохраняет форму и сопротивляется давлению, это указывает на наличие жесткой поддерживающей конструкции.

Затем следует взять обувь за носок и пятку и попробовать повернуть их в противоположные стороны. Подходящая модель не должна легко скручиваться.

Следующая проверка — сгибание подошвы. В норме обувь должна сгибаться преимущественно в передней части, там, где расположены основания пальцев. Если она складывается пополам в области свода стопы, поддержка может оказаться недостаточной.

Также специалисты рекомендуют поставить кроссовки на ровную поверхность и посмотреть на них сзади. Обувь должна стоять прямо, без заметного наклона.

Завершающий этап — пройтись в выбранной паре по твердому полу. Это позволит оценить устойчивость подошвы при движении.

Кому необходима дополнительная амортизация

Несмотря на преимущества устойчивой конструкции, некоторым людям требуется более мягкая обувь.

По словам ортопедов, дополнительная амортизация может быть полезна при высоком своде стопы, который хуже поглощает ударную нагрузку.

Она также важна для пожилых людей, поскольку с возрастом естественная жировая прослойка под пяткой становится тоньше.

Более мягкая подошва может потребоваться при болях в передней части стопы и тем, кто ежедневно много часов стоит или ходит по бетону.

Однако специалист Николь Граф предупредила, что чрезмерно мягкая и неустойчивая подошва способна усугублять проблемы с плоскостопием и равновесием.

Хирург Чандана Халахарви рекомендует людям с нарушением устойчивости, онемением стоп из-за диабета и пожилым покупателям консультироваться с ортопедом перед выбором обуви с максимальной амортизацией.

Как правильно подобрать размер обуви

Даже качественная конструкция не обеспечит комфорта, если кроссовки плохо сидят на ноге.

Ортопеды советуют примерять обувь во второй половине дня, поскольку к вечеру стопы могут немного отекать.

Между самым длинным пальцем и передней частью обуви рекомендуется оставлять примерно 1,3 сантиметра свободного пространства.

При этом нельзя ориентироваться исключительно на размер, указанный на коробке. С возрастом форма и размеры стопы могут меняться.

Если обувь тесная по ширине, лучше искать более широкую модель, а не увеличивать длину. Слишком длинная пара может неправильно располагаться относительно естественных точек сгибания стопы.

Используемые ортопедические стельки также необходимо брать с собой на примерку.

Когда нужно менять старые кроссовки

Со временем даже качественная обувь теряет поддерживающие свойства. Причем внешне она может выглядеть вполне пригодной для использования.

По оценкам ортопедов, при регулярной ходьбе ресурс кроссовок составляет примерно от 300 до 500 миль (примерно от 480 до 805 километров).

Признаками износа становятся перекошенная пятка, чрезмерно легко скручивающаяся подошва, складки на промежуточном слое и стертый протектор.

Если во время привычных прогулок начали болеть своды стоп, голени или колени, специалисты также рекомендуют проверить состояние обуви.

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