Старше Солнца на миллиарды лет: что обнаружили внутри кометы 3I/ATLAS

NА: вещество кометы 3I/ATLAS может иметь возраст около 10 миллиардов лет

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Космический объект сохранил химические следы эпохи, когда многие звезды Млечного Пути еще не существовали.

Межзвездная комета 3I/ATLAS может содержать вещество, сформировавшееся около десяти миллиардов лет назад, задолго до возникновения Солнечной системы. К такому предположению пришли ученые НАСА, изучившие химический состав объекта с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб». Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Astronomy.

Астрономы предполагают, что комета могла образоваться в древней звездной системе, которая существовала более чем за семь миллиардов лет до появления Солнца. Ее химические особенности позволяют исследователям изучать процессы, происходившие на ранних этапах формирования звезд и планет.

Что обнаружили ученые в составе кометы 3I/ATLAS

Наблюдения проводились в конце декабря 2025 года, когда межзвездный объект находился примерно в 2,5 раза дальше от Солнца, чем Земля, и перемещался через область пояса астероидов между Марсом и Юпитером.

Под воздействием солнечного излучения замерзшие летучие вещества кометы начали переходить из твердого состояния в газообразное. В результате вокруг ее ядра сформировалась расширяющаяся газопылевая оболочка, называемая комой.

Используя инфракрасные приборы телескопа «Джеймс Уэбб», специалисты исследовали состав выделяющихся газов. Особое внимание они уделили соотношению дейтерия (стабильного изотопа водорода) и водорода в молекулах метана.

Дейтерий представляет собой тяжелую разновидность водорода. Его содержание помогает установить особенности среды, в которой формировались ледяные вещества небесного тела.

Анализ показал необычайно высокое соотношение этих изотопов. В метане кометы 3I/ATLAS соответствующий показатель оказался в 13 раз выше, чем у кометы 67P/Чурюмова — Герасименко.

Ранее достоверные данные о таком соотношении у последней были получены космическим аппаратом «Розетта».

Почему комета могла появиться раньше Солнечной системы

По мнению авторов исследования, повышенное содержание дейтерия свидетельствует о том, что ледяные вещества 3I/ATLAS могли сформироваться в исключительно холодной среде, подвергавшейся интенсивному воздействию космического излучения.

«Повышенное соотношение дейтерия и водорода в метане в 3I/ATLAS согласуется с гипотезой о том, что его льды образовались в холодной межзвездной или протозвездной среде с низким содержанием металлов при высокой интенсивности облучения космическими лучами», — объяснили исследователи.

Одним из возможных мест происхождения кометы ученые называют протозвездное ядро. Это плотная область холодного газа, возникающая на ранних этапах формирования звезд.

Температура в подобных условиях может достигать минус 263 градусов Цельсия. При таком холоде газообразные вещества оседают на поверхности пылевых частиц, образуя ледяные соединения.

Особенности этих процессов позволяют объяснить необычное содержание дейтерия в метане межзвездного объекта.

Что указывает на возраст кометы 3I/ATLAS

Еще одной важной особенностью кометы стало низкое содержание углерода-13.

По мнению исследователей, такая химическая характеристика может свидетельствовать о формировании вещества в древней Вселенной, когда межзвездная среда еще не была значительно обогащена элементами, созданными предыдущими поколениями звезд.

Тяжелые элементы накапливались в космическом пространстве по мере эволюции звезд, в том числе после взрывов сверхновых.

Низкая доля углерода-13 в составе 3I/ATLAS позволяет предположить, что комета сформировалась в среде с иным химическим составом, чем тот, который характерен для более молодых звездных систем.

Согласно рассматриваемой гипотезе, ее вещество могло возникнуть примерно десять миллиардов лет назад. Однако точный возраст небесного тела пока не установлен.

Почему открытие важно для астрономии

Межзвездные кометы представляют особый интерес для ученых, поскольку могут сохранять вещества из звездных систем, расположенных далеко за пределами Солнечной системы.

После формирования такие объекты способны покидать родные системы и на протяжении миллиардов лет перемещаться через межзвездное пространство.

Попадание 3I/ATLAS в окрестности Солнца предоставило астрономам возможность исследовать химические особенности вещества, которое потенциально образовалось задолго до возникновения Земли.

Подобные наблюдения особенно важны для изучения ранних этапов звездной эволюции. Плотные газопылевые области, в которых формируются молодые звезды, сложно исследовать непосредственно из-за их непрозрачности.

Химический состав межзвездной кометы позволяет получить дополнительные сведения о процессах, происходивших в таких условиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.