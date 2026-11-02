Белый налет на шоколаде не всегда говорит о его порче

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Некоторые изменения лучше не оставлять без внимания.

Шоколад может покрыться белесыми разводами даже до окончания срока годности. Иногда это обычное изменение текстуры, которое не представляет опасности, но в других случаях внешний вид продукта может скрывать признаки порчи. Как отличить одно от другого и стоит ли есть просроченные сладости, эксперты рассказали изданию «Доктор Питер».

Шоколад относится к продуктам с достаточно продолжительным сроком хранения, однако со временем он теряет первоначальные свойства. У него могут измениться аромат, вкус и консистенция, а содержащиеся в составе жиры способны прогоркнуть. При неправильном хранении этот процесс ускоряется.

При этом важно отличать ухудшение качества от угрозы для здоровья. По словам эксперта Анны Ручиной, обычный шоколад содержит мало свободной влаги, поэтому микроорганизмам в нем сложно размножаться. Особенно это касается плиток без начинки. Однако наличие нормального запаха и привычного вкуса еще не гарантирует безопасность продукта.

Почему шоколад покрывается белым налетом

У этого явления есть несколько причин. Первая — окисление жиров. При контакте с кислородом содержащиеся в шоколаде жиры, включая какао-масло, постепенно меняются. В результате появляется неприятный прогорклый запах и вкус. Особенно чувствительны к таким процессам белый и молочный шоколад, а также изделия с орехами.

Вторая причина — перепады температуры. При нагревании какао-масло плавится и перемещается к поверхности плитки. После застывания на ней появляются серовато-белые разводы. Это называют жировым поседением.

Еще один вариант — сахарное поседение. Оно возникает при повышенной влажности: конденсат растворяет сахар на поверхности шоколада, а после испарения воды остаются светлые кристаллы. Такой налет обычно имеет сухую и шероховатую структуру.

Как объяснила Анна Ручина, оба вида поседения ухудшают внешний вид и текстуру продукта, но сами по себе не означают, что шоколад испортился. Если других признаков порчи нет, такую плитку можно использовать для приготовления выпечки или глазури.

Когда шоколад лучше выбросить

Белый налет не всегда свидетельствует о появлении плесени. Однако существуют признаки, при которых употреблять продукт не стоит:

прогорклый, затхлый, кислый или необычный химический запах;

пушистые пятна и локальные образования, похожие на плесень;

следы насекомых, личинок или паутины;

влажная и липкая поверхность, неизвестные выделения;

изменение цвета начинки;

следы брожения или расслоения кремовой массы;

поврежденная или вскрытая упаковка;

явные признаки длительного хранения в тепле или попадания влаги.

Отличить обычное поседение от плесени можно по структуре налета. Первый вариант чаще выглядит как равномерные гладкие или шероховатые разводы, тогда как плесень может образовывать объемные пушистые пятна и сопровождаться характерным запахом. Однако визуальная оценка не всегда позволяет точно определить состояние продукта. Если есть сомнения, лучше отказаться от него.

Можно ли есть шоколад после окончания срока годности

Универсального срока хранения для всех видов шоколада нет. Он зависит от состава, наличия начинки, упаковки и условий хранения. По информации кулинарного портала, обычная плитка без добавок может храниться около года, тогда как изделия с начинкой имеют более короткий срок годности.

Дата, указанная производителем, учитывает конкретные характеристики продукта и условия его хранения. Если шоколад долго находился в теплом или влажном помещении, он может испортиться раньше установленного срока.

Даже если просроченная плитка выглядит и пахнет нормально, производитель уже не гарантирует ее качество и безопасность. Поэтому эксперты рекомендуют не употреблять шоколад после окончания срока годности. Особенно осторожными следует быть с конфетами, содержащими сливки, крем, свежие фрукты и другие влажные наполнители.

Как правильно хранить шоколад

Чтобы сладости дольше сохраняли первоначальные свойства, эксперты советуют оставлять их в закрытой упаковке и держать в сухом прохладном месте, вдали от батарей, плиты и прямых солнечных лучей. Оптимальная температура хранения составляет примерно 15–20 градусов. Убирать шоколад в холодильник необязательно.

Если же сладости все-таки хранились на холоде, перед открытием упаковки лучше дать им согреться до комнатной температуры. Это поможет избежать образования конденсата на поверхности, который может спровоцировать сахарное поседение.

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