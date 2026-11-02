Сайты перестали открываться: у провайдера Beget произошел крупный сбой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Проблема затрагивает все уровни архитектуры, уточнили в компании.

Крупный сбой произошел у хостинг-провайдера Beget. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

В Beget уточнили, что проблема затрагивает все уровни архитектуры. Специалисты компании проводят детальное расследование причин произошедшего и одновременно занимаются восстановлением стабильной работы инфраструктуры.

«У нас произошел крупный инцидент. Задействованы все ресурсы, разбираемся в причинах и делаем все возможное, чтобы восстановить стабильность», — говорится в сообщении.

Для устранения последствий инженеры выполняют ручную настройку оборудования непосредственно в дата-центрах. К работе привлечены все необходимые ресурсы, команды действуют в усиленном режиме.

В компании подчеркнули, что продолжают разбирать ситуацию и следующий комментарий опубликуют после получения подтвержденной информации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 26 октября в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. После 16:00 по московскому времени пользователи из разных стран начали жаловаться на проблемы с отправкой и получением сообщений, открытием чатов, загрузкой фото и видео. По данным Downdetector, число сообщений о неполадках превысило 1,4 тысячи. Российский сервис Detector404 зафиксировал более 150 обращений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.