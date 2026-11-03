Наезд на пешехода: юрист объяснил, что делать водителю

После случайного наезда на пешехода водитель не должен покидать место ДТП

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Первые минуты после происшествия могут повлиять не только на здоровье пострадавшего, но и на дальнейшую судьбу автомобилиста.

После случайного наезда на пешехода водитель должен остановиться, оценить состояние пострадавшего и вызвать экстренные службы. Правильные действия на месте ДТП имеют значение и для дальнейшей правовой оценки произошедшего, рассказал Газета.ру юрист, президент Московской юридической корпорации Вячеслав Печников.

В первую очередь необходимо остановить автомобиль и попытаться оказать пострадавшему первую помощь. Если человек получил серьезные травмы или жалуется на плохое самочувствие, следует вызвать скорую помощь.

Кроме того, на место происшествия нужно вызвать сотрудников ДПС, чтобы они зафиксировали обстоятельства ДТП. В удаленной местности, по словам юриста, водителю может потребоваться самостоятельно доставить пострадавшего в больницу, после чего необходимо вернуться на место аварии.

Печников также советует сохранить контакты очевидцев произошедшего. В дальнейшем они могут выступить свидетелями обстоятельств ДТП и дать показания в суде.

Юрист отметил, что наезд на пешехода в зависимости от последствий может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. При причинении легкого или среднего вреда здоровью ответственность предусмотрена статьей 12.24 КоАП РФ. В зависимости от обстоятельств наказанием может стать штраф или лишение водительских прав.

Если пострадавшему причинен тяжкий вред здоровью, деяние может квалифицироваться по статье 264 УК РФ. В этом случае наказание, в зависимости от обстоятельств дела, может включать лишение свободы на срок до 15 лет.

Поэтому после ДТП водителю важно не покидать место происшествия и обеспечить пострадавшему необходимую помощь, а также зафиксировать обстоятельства случившегося и контакты свидетелей.

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