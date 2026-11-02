ФСБ предотвратила серию терактов с заминированными очками для управления дронами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Партию заминированных FPV-очков для управления дронами пытались анонимно отправить через волонтерские организации, ведется розыск отправителей.

Сотрудник ФСБ предотвратили серию терактов против российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины с применением самодельных взрывных устройств», — проинформировали в ведомстве.



ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru



Там также добавили, что взрывчатка была встроена в FPV-очки, которые используются для управления дронами. Заминированный груз пытались доставить в зону СВО под видом гуманитарной помощи. Устройства должны были сдетонировать при включении очков и привести к гибели солдат.

Подобные посылки были изъяты в разных регионах России. Сотрудники спецслужб Украины связывались с волонтерскими и благотворительными организациями через анонимные аккаунты в Telegram и предлагали свою помощь. При этом они отказывались предоставлять какие-либо свои личные данные, в том числе номера телефонов. Но требовали от волонтеров видеоотчет с благодарностями от военнослужащих.

Правоохранительные органы начали розыск причастных к данным действиям лиц.

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