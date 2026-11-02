Что говорит закон: можно ли подписываться на латинице в паспорте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Юрист объяснила, какие ограничения действуют при заполнении специального поля в документе.

При оформлении российского паспорта граждане могут использовать латинские буквы в подписи. Законодательство не устанавливает требований к языку и символам, которыми она должна быть выполнена, рассказала РИА Новости юрист Лилия Василенко.

По ее словам, ни положение о паспорте гражданина России, ни административный регламент МВД по выдаче и замене документа не содержат ограничений на использование латиницы.

«Положение о паспорте гражданина РФ и регламент МВД по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене такого документа не устанавливают, на каком языке и какими символами она должна быть выполнена», — сказала Василенко.

При этом подпись должна быть сделана собственноручно и размещаться в пределах специально отведенного для нее поля.

Ранее 14-летний российский школьник выбрал для подписи в первом паспорте цифры «67». На необычную подпись обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Фотографию документа опубликовал в соцсетях брат подростка. Цифры «67» стали популярным мемом в молодежной интернет-культуре.

Мем «67» (или «сикс-севен») — это вирусный тренд, который не имеет конкретного смысла. Его главная особенность как раз в том, что им можно ответить на любой вопрос или просто выкрикнуть.

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