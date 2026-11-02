Дикая форель в Фонтанке: как подростки в Санкт-Петербурге открыли для себя рыбалку

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Молодежь уже придумала для занятия новое название — стритфишинг.

Никакие снегопады и морозы не спугнут любителей стритфишинга с набережных Петербурга. Рыбалка в черте города еще недавно считалась тихим занятием для пенсионеров, а теперь на улицы с удочками выходит молодежь.

Подростки меняют игровые консоли и модные гаджеты на спиннинги и снасти. В улове — окунь и судак, трофейные щуки, а в Фонтанке у Летнего сада случается поймать и дикую форель. Что превратило старое хобби в новый тренд — выяснила корреспондент «Известий» Елизавета Иванова.

С таким уловом уху не сваришь. Добычу тут же выпускают обратно в речку.

«Catch and release», или в переводе — «поймал — отпусти». Главный принцип стритфишинга. Новый тренд охватил Северную столицу. Теперь вдоль набережных — с десяток рыбаков с удочками.

«Буквально недавно поймал судака, под четверочку. Это был мой трофей. Очень крупная, сильная рыба. Было необычно в городе вытащить, и довольно сложно. Ну я уже всем похвастался», — сказал организатор сходки по стритфишингу Олег Шлемин.

Хвастаться — в целом основная суть нового тренда. И это собирает вокруг себя все больше людей. Олег продвигает в соцсетях свой клуб всего пять месяцев. Сегодня на сходку, так они называют организованную рыбалку, пришло около восьмидесяти человек. В лучшие дни доходили и до ста пятидесяти.

Отец честно признается: сам в рыбалке почти ничего не понимает. Это сын привел. Мальчику двенадцать, а рыболовный стаж уже четыре года.

«У меня пошел интерес от моего друга. Мы очень часто ездим рыбачить по всему Петербургу. Если большую рыбу ловиим — приношу домой, жарим. Недавно поймал окуня на килограмм 700. Пожарили», — сказали участники стритфишинга Максим и Вениамин Постниковы.

На набережные выходят и стар, и млад. Но модное слово «стритфишинг» приписывают именно зумерам. В соцсетях уже пишут, что они переизобрели хобби бабушек и дедушек. Хотя, кажется, просто до него доросли.

«Ты участвуешь в процессе, то есть действительно от первого лица. Здесь это конкретная рыба, которую ты можешь сфотографировать, отправить кому-то. Это огромная доза дофамина, адреналина, которые выпускаются в кровь», — сказал психолог Артем Сазыкин.

Все, конечно, современно. Спиннинги, чаты, целые турниры. Но по сути, стрифишинг существовал в Петербурге еще при Петре. Тогда в город на рыбалку выходили, чтобы прокорммит армию и город. Сейчас, получается, современное поколение возвращается к истокам.

Похвастаться уловом сегодня у участников сходки особо не получилось. Несколько маленьких судачков на всю компанию. Но главный трофей этой рыбалки — хорошее настроение — все же забрали все.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.