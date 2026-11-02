Фото, видео: Reuters/Kai Pfaffenbach; 5-tv.ru

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В одной Германии в протестах участвовали свыше ста тысяч человек.

География протестов в Европе стремительно расширяется. Массовые беспорядки охватили уже семь стран, включая Германию. Десятки немецких городов всю ночь сотрясали погромы, в них участвовали свыше ста тысяч человек. Почему молодежные демонстрации, вспыхнувшие во Франции и Испании, теперь угрожают половине континента — разбиралась корреспондент «Известий» Ирина Галаган.

В первый рабочий день недели во Франкфурте-на-Майне на смену не вышли более сотни полицейских. По последним данным, именно столько силовиков были ранены в ходе жестоких стычек в эти выходные. Цифры привел глава местного МВД.

«Мы стали свидетелями совершенно безудержного насилия в отношении наших полицейских. Один получил тяжелые травмы: ему выбили зубы камнем, брошенным в лицо. Всего было задержано больше 50 человек. Этим лицам от 13 до 29 лет», — сказал глава МВД земли Гессен Роман Позек.

Всего протесты охватили больше 30 немецких городов, в них участвовали свыше ста тысяч человек. Демонстранты громили витрины. При этом в сети сейчас расходятся эти кадры: силовики, которые, как утверждают власти, приняли всю ярость толпы на себя и доблестно защищали кафе и магазины, молча наблюдают, как мародеры разносят торговые точки.

Полиция засуетилась, когда демонстранты напали на оружейную лавку и попытались вынести длинноствольные ружья и винтовки.

От недели к неделе география бунтов разрастается. В минувшие выходные, кроме Франции, Испании и Албании, с которых все начиналось, огонь протестов поглотил Италию, Швейцарию, Португалию, Австрию, Бельгию, Грецию и Нидерланды. В Арнеме помочь полиции и остановить устроенный подростками хаос попытались футбольные болельщики.

Социологи в Европе называют это эффектом ТикТока: студенческие движения в разных странах мгновенно подхватили повестку через соцсети. И главное недовольство здесь — правительство ЕС тратит триллионы на обслуживание госдолга и спонсирование Киева, полностью игнорируя инвестиции в будущее молодежи. Эксперты говорят о глубоком системном кризисе.

«Сейчас мы наблюдаем конец Европейского союза. Люди видят, что правительства направляют огромные средства на Украину, хотя этот конфликт не приводит ни к чему. Мы знаем, что Россия продвигается на линии фронта. Кроме того, мы понимаем: уровень коррупции на Украине настолько высок, что выделенные средства достаются очень небольшой части населения. И это происходит в ущерб нашим собственным интересам», — сказал французский геополитик Тьерри Андре Лоран-Пелле.

Социальные причины недовольства в каждой стране свои. Дефицит учителей, острый жилищный кризис, милитаризация госбюджета и планы властей вернуть обязательную службу в армии — как в Германии. Но всех демонстрантов объединяет одно: разочарование от того, что молодежь не может позволить себе базовые вещи в собственной стране. Сами политики в ЕС винят во всем мигрантов, заявляя, что те устраивают погромы ради погромов.

«Эти протесты — вовсе не ученические, хотя их постоянно пытаются представить именно так. На самом деле на улицы европейских городов выходит совсем немного школьников и студентов. Как правило, это молодые мужчины-мигранты. Они устраивают беспорядки, все разрушают и наживаются на этом, похищая из магазинов чужое имущество. Правительства Германии и других европейских стран должны наконец начать действовать решительно», — сказал немецкий политик Гуннар Линдеманн.

То, что протесты студентов полностью перехвачены леворадикальными группировками — анархистами и антифашистами — и бандами из мигрантской среды, констатирует и европейская пресса. Британская The Guardian отмечает: контакт между властями и поколением зумеров окончательно потерян. У правительства просто нет убедительных ответов на новые вызовы — как и денег, чтобы решать проблемы.

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