Сомнительные ценности: силовики пришли с обысками к мунитам* в регионах России

Фото, видео: 5-tv.ru

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Обряды сектантов удалось сорвать: под видом спасения мира собирали важные данные на территории РФ и поддерживали ВСУ.

Сразу в нескольких российских регионах силовики сорвали обряды сектантов. Их заинтересовала деятельность международной организации «Церковь объединения»*, где, проповедуя семейные ценности, вербовали даже детей. А под видом спасения мира выстраивали разветвленную сеть, собирали важные данные на территории России и поддерживали ВСУ. Генпрокуратура признала нежелательными три зарубежные структуры сектантов.

Кто такие муниты и что удалось обнаружить у них при обысках? Эксклюзивные кадры — у корреспондента «Известий» Игоря Капорикова.

— Вы с какой целью сюда пришли? Вас приглашали? Давайте выйдем и не будем мешать.

— Не надо меня трогать.

Съемочную группу «Известий» пытаются вытолкать из зала, где проходит служба «Церкви Объединения», в народе — мунитов*.

— Я пришла сюда, я приглашена. Почему вы сюда пришли? Вы нарушаете атмосферу.

— Какую атмосферу?

— Домашнюю.

С домашней атмосферой в этот день не задалось. Пока шла служба, силовики проводили обыски и допросы.

— Здравствуйте. Пройдите, пожалуйста.

— Нет, я здесь постою.

— Нет, нам неудобно, что вы здесь находитесь.

Эксклюзивные кадры. Москва, Петербург, Екатеринбур, Иваново. Силовики пришли к мунитам сразу в нескольких регионах.

Причина — решение Генпрокуратуры. Сразу три иностранные структуры, связанные с «Церковью Объединения» и финансируемые из-за рубежа, признаны нежелательными в России.

Один из офисов мунитов расположен здесь. Это юг Москвы, небольшой ДК, в котором «Церковь Объединения» снимает несколько помещений. В них-то и проводятся ритуалы и массовые служения. Организация до последнего времени не скрывалась, поэтому на стене до сих пор можно увидеть их символику.

В главном зале — проповедь. Ее читает местный пастор.

В соседнем зале — полноценная служба. Правда, уже онлайн.

«Вот так проходит одна из служб. В зале в основном дети. 10–11 класс», — сказал корреспондент Игорь Капориков.

Свечи, портреты духовных наставников, песни и танцы. Юные поклонники кей-поп слушают проповеди и рассуждают о Боге.

— Что вы делаете на воскресной службе обычно?

— Мы слушаем слово о Боге.

По книгам, фотографиям и записям мероприятий видно: работе с детьми здесь уделяют особое внимание. И, судя по документу, у движения своя картина мира.

— Это дети наши.

— Все ваши?

— Конечно наши.

Как заманивают больших и маленьких в общину, журналисты узнали у одного из адептов.

— Меня на улице встретили люди. Рассказали, позвали. Я пришел.

Семья в этой системе — не просто ячейка общества, а почти священный проект. Пары здесь могут подбирать сами руководители движения.

Особое внимание правоохранителей привлекли зеленые папки. Вот эта, например, за 1999 год. Внутри сотни, а может даже тысячи анкет с подробной информацией. Вот, например: рост, вес, год рождения.

Еще один странный ритуал — так называемое «очищение родословия». Адептам предлагали коктейли из 20–21 ингредиента. В составе — кровь, волосы и ногти руководителей движения.

Но зелеными папками и странными напитками все не ограничивается. За религиозной вывеской — целая международная сеть фондов и ассоциаций. Например, «Федерация за всеобщий мир»*: основана в 2005 году, представительства — в 159 странах. Парламентарии, ученые, журналисты, деятели искусства, первые леди. Звучит как клуб мировой элиты.

«Они под благовидным видом пытаются проникнуть на территорию, которая их интересует, и создают там сети. Централизованные, хорошо управляемые разведсети», — сказал преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета Ростислав Прокопишин.

После начала СВО у этой международной сети появилась еще одна заметная тема — Украина. На связанных с движением площадках публиковали материалы в поддержку Киева. Гуманитарная помощь мунитов доходила в том числе до ВСУ и связанных с ними структур.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — Организации признаны нежелательными на территории России.