Успеть к Новому году: сколько килограммов можно сбросить без вреда для здоровья

Москва24: оптимальный темп похудения — потеря от 2 до 6 килограммов в месяц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Желание быстро преобразиться перед праздниками может обернуться усталостью и разочарованием. Специалисты советуют не превращать заботу о фигуре в гонку.

До Нового года осталось около двух месяцев, и многие стремятся избавиться от лишних килограммов до праздничных застолий. Однако резкое похудение может создать дополнительную нагрузку на организм, поэтому снижать вес необходимо постепенно. Оптимальным темпом станет потеря от двух до шести килограммов в месяц. Об этом сообщает Москва24.

Набор и потеря веса влияют на работу сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, а также опорно-двигательного аппарата. С возрастом избавляться от лишних килограммов становится сложнее из-за изменений обменных процессов и состава тела.

Поэтому специалисты советуют не рассматривать похудение как кратковременную подготовку к праздникам. Чтобы сохранить достигнутый результат, важно продолжать следить за питанием и поддерживать физическую активность во время новогодних каникул и после них.

Сколько килограммов можно сбросить за месяц

Снижение массы тела должно происходить постепенно. Организму необходимо время, чтобы привыкнуть к физическим нагрузкам, новому рациону и изменению объемов тела.

В первые две-три недели вес может уходить быстрее, особенно у людей с большим количеством лишних килограммов. Затем темпы похудения обычно замедляются, что считается естественной реакцией организма.

Оптимальным для многих людей темпом является потеря от двух до шести килограммов в месяц.

Слишком резкое снижение массы тела может сопровождаться чрезмерной нагрузкой на организм и дискомфортом после тренировок.

Постепенный подход помогает избежать жестких ограничений, которые сложно соблюдать длительное время. Кроме того, он позволяет сделать физическую активность и правильное питание частью привычного образа жизни.

Какие тренировки помогут похудеть

Перед началом интенсивных занятий рекомендуется пройти медицинское обследование, особенно при выраженном ожирении. Важно учитывать возможные ограничения, связанные с заболеваниями сердца, суставов и позвоночника.

Для снижения жировой массы в материале предлагается уделять особое внимание аэробным нагрузкам. Это могут быть тренировки на кардиотренажерах, выбор которых зависит от физической подготовки и состояния здоровья.

Например, людям с ожирением второй и третьей степени рекомендуется рассмотреть эллиптический тренажер вместо беговой дорожки, чтобы уменьшить ударную нагрузку на суставы и позвоночник.

При варикозной болезни в качестве возможного варианта называется горизонтальный велотренажер, а новичкам советуют обратить внимание на занятия аквааэробикой. При наличии заболеваний подходящий вид нагрузки необходимо согласовать с врачом.

Начинать тренировки предлагается с двух-трех занятий продолжительностью по 30 минут в неделю. После первых двух недель при хорошей переносимости нагрузку можно постепенно увеличивать.

В дальнейшем количество тренировок может достигать пяти в неделю, а продолжительность каждой — 45–60 минут.

Главное — не стремиться заниматься на пределе возможностей. Чрезмерная физическая нагрузка может привести не только к усталости, но и к потере мотивации.

Как изменить питание, чтобы вес начал снижаться

Регулярные занятия спортом необходимо сочетать с постепенной корректировкой рациона. В противном случае добиться заметного результата будет сложнее.

Прежде всего рекомендуется уменьшить количество сладостей, десертов и напитков с добавленным сахаром. Также предлагается ограничить употребление фастфуда и полуфабрикатов.

При этом полностью отказываться от любимых продуктов необязательно. Небольшие порции привычных лакомств можно оставлять в рационе, соблюдая умеренность.

Отдельное внимание в материале уделяется белку. Для людей, не занимающихся интенсивными силовыми тренировками, приводится ориентир 1,3–1,5 грамма на килограмм массы тела. При ожирении предлагается использовать для расчета не фактический вес, а массу тела без учета избыточной жировой ткани.

Однако индивидуальная потребность в белке зависит от состояния здоровья и других обстоятельств, поэтому универсальной нормой этот показатель считать нельзя.

Как не набрать сброшенные килограммы на праздниках

Главная ошибка при подготовке к Новому году — воспринимать снижение веса как краткосрочную задачу, после выполнения которой можно полностью отказаться от привычного режима.

Если человек начинает регулярно тренироваться и менять рацион, эти привычки желательно сохранять и во время праздничных выходных.

Необязательно вводить строгие ограничения или полностью исключать любимые блюда. Гораздо важнее поддерживать умеренность в питании и не прекращать физическую активность.

Постепенное похудение позволяет организму адаптироваться к изменениям, а человеку — избежать чрезмерных нагрузок и психологического дискомфорта. Именно последовательность, а не стремление как можно быстрее увидеть меньшую цифру на весах, помогает сохранять достигнутый результат.

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