Польза в каждой чашке: как ежедневное употребление зеленого чая влияет на организм

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Не стоит забывать, что в погоне за положительным эффектом легко переборщить.

Ежедневное употребление зеленого чая может благоприятно влиять на работу сердечно-сосудистой системы, обмен веществ и концентрацию внимания. Однако большое количество напитка способно вызывать нервозность, нарушения сна и затруднять усвоение железа. Об этом рассказали диетологи в беседе с изданием Real Simple.

Полезные свойства зеленого чая связаны прежде всего с растительными соединениями — полифенолами. Напиток получают из листьев растения Camellia sinensis, содержащих биологически активные вещества.

По словам диетолога Джеки Бридсон, зеленый чай практически не содержит калорий и не является значимым источником витаминов и минералов. При этом в его составе присутствуют кофеин, L-теанин и катехины, в том числе эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG).

Эти соединения изучаются благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам.

Как зеленый чай влияет на сердце и мозг

Диетолог Натали Ледесма отметила, что зеленый чай и содержащийся в нем EGCG рассматриваются как перспективные средства для профилактики и лечения ряда заболеваний.

Речь идет о сердечно-сосудистых и неврологических нарушениях, диабете, ожирении, а также заболеваниях печени и некоторых видах рака. Однако потенциальная польза отдельных соединений еще не означает доказанной способности напитка лечить эти болезни.

Полифенолы также могут поддерживать микробиом кишечника, защитные функции кишечного барьера и здоровье кровеносных сосудов.

Диетолог Кендра Хейр обратила внимание, что некоторые исследования показали более выраженное снижение артериального давления при употреблении зеленого чая по сравнению с черным.

Кроме того, научные данные связывают умеренное потребление напитка со снижением риска инсульта.

Почему зеленый чай помогает сохранять бодрость

Сочетание кофеина и L-теанина может обеспечивать умеренный прилив энергии без резкого стимулирующего эффекта, который некоторые люди испытывают после кофе.

По словам Джеки Бридсон, ежедневное употребление зеленого чая способно улучшать концентрацию внимания и поддерживать работоспособность.

При этом эффект зависит от индивидуальной чувствительности к кофеину.

В одной чашке заваренного напитка содержится примерно от 30 до 50 миллиграммов этого вещества. При чрезмерном употреблении возможны тревожность, головные боли, нервное возбуждение и нарушения пищеварения.

Если пить зеленый чай во второй половине дня, кофеин также может отрицательно повлиять на ночной сон.

Людям, чувствительным к его действию, диетологи предлагают выбирать варианты без кофеина.

Сколько чашек зеленого чая можно пить в день

Натали Ледесма считает, что даже одна-две чашки зеленого чая ежедневно могут увеличить поступление антиоксидантов в организм.

Для получения более выраженного эффекта специалист рекомендует три-четыре чашки в сутки. Однако переносимость такого количества зависит от индивидуальной реакции на кофеин.

Отдельную осторожность следует соблюдать людям с низким уровнем железа или анемией.

Как пояснила Кендра Хейр, содержащиеся в чае танины способны препятствовать усвоению железа из пищи.

Поэтому при подобных состояниях она рекомендует пить напиток не раньше чем через час после еды.

Как правильно заваривать зеленый чай

Способ приготовления влияет на содержание полезных веществ в напитке.

Диетологи советуют выбирать зеленый чай без добавленного сахара, поскольку готовые бутилированные, растворимые и порошковые продукты могут содержать значительное количество подсластителей.

Для заваривания лучше использовать воду температурой от 70 до 80 градусов. По словам Натали Ледесмы, кипяток может уменьшать содержание катехинов.

Если вода только что закипела, специалист рекомендует дать ей остыть в течение трех-пяти минут.

Продолжительность заваривания также имеет значение. Оптимальным временем названы одна-три минуты. Более длительное настаивание может придать напитку выраженную горечь.

Джеки Бридсон также советует добавлять немного лимонного сока. По ее словам, цитрусовые способны повышать биодоступность некоторых антиоксидантов, облегчая их усвоение организмом.

Еще один вариант — матча, порошок из измельченных листьев зеленого чая. В отличие от обычного настоя, при его употреблении человек получает вещества из цельного чайного листа.

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