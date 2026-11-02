Болезни за закрытой дверью: чем опасна жизнь в одиночестве до 65 лет
IJЕ: жизнь в одиночестве связали с повышенным риском смерти у людей до 65 лет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Ученые выяснили, что дело не столько в самом одиночестве, сколько в привычках, которые ему сопутствуют: курении, алкоголе и редких визитах к врачу.
Проживание в одиночестве связано с повышенным риском смерти от различных заболеваний, причем наиболее выраженная зависимость наблюдается среди людей в возрасте от 18 до 64 лет. К такому выводу пришли исследователи Американского онкологического общества. Результаты работы опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology.
Ученые выяснили, что у взрослых моложе 65 лет, живущих одних, общий риск смерти оказался на 22% выше по сравнению с теми, кто проживает с кем-либо. Среди участников старшего возраста разница составила лишь 6%.
Какие заболевания чаще приводят к смерти одиноких людей
Наиболее заметная связь между проживанием в одиночестве и повышенной смертностью среди людей от 18 до 64 лет была выявлена для нескольких причин.
Так, риск смерти от самоубийства оказался выше на 58%, от сердечных заболеваний — на 41%, от диабета — на 34%. Для рака толстой кишки показатель составил 27%, столько же — для травм.
Кроме того, проживание в одиночестве было связано с увеличением риска смерти от инсульта и других цереброваскулярных заболеваний на 23%, а от несчастных случаев — на 17%.
Среди людей старше 65 лет исследователи также обнаружили повышенные показатели смертности. Наиболее выраженная связь наблюдалась для самоубийств: риск оказался выше на 103%.
Вероятность смерти от высокого кровяного давления была выше на 28%, от травм — на 16%, а от заболеваний сердца — на 11%.
Почему жизнь в одиночестве может влиять на здоровье
Авторы исследования подчеркивают, что проживание без других людей само по себе не обязательно приводит к ухудшению здоровья. Значительную роль могут играть привычки, хронические заболевания и доступность медицинской помощи.
По словам ведущего исследователя Хюнджон Ли, повышенная смертность среди живущих в одиночестве прежде всего наблюдается у людей, уже имеющих проблемы со здоровьем или дополнительные факторы риска.
«Жизнь в одиночестве не обязательно вредна или является неоптимальным вариантом», — пояснила специалист.
Ученые установили, что различия в образе жизни, состоянии здоровья и доступе к медицинским услугам объясняют около 57% разницы в общей смертности среди людей от 18 до 64 лет. Для участников старше 65 лет этот показатель достиг 85%.
В частности, исследователи обнаружили, что некоторые группы одиноко проживающих людей чаще курят и злоупотребляют алкоголем.
Также проживание в одиночестве связывали с употреблением большего количества соленой и менее полезной пищи, редкими посещениями врачей и недостаточным вниманием к профилактическим обследованиям.
Как можно снизить риски для здоровья
Авторы исследования считают, что улучшение питания, отказ от вредных привычек и своевременное обращение за медицинской помощью способны помочь людям, живущим отдельно от семьи или других близких.
Особое внимание специалисты предлагают уделять контролю хронических заболеваний, профилактике травм и доступности обследований для выявления проблем с психическим здоровьем.
Хюнджон Ли подчеркнула, что определение факторов риска позволит понять, каким группам населения необходима дополнительная поддержка.
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