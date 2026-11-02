«Я пришла в ужас»: Лера Кудрявцева узнала о своем редком диагнозе

Фото: legion-media/Persona Stars/053

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Артистка была в шоке от вердикта врачей.

У телеведущей Леры Кудрявцевой обнаружили редкое генетическое заболевание. О недуге знаменитая блондинка рассказала в программе на федеральном телеканале.

По словам Кудрявцевой, как-то перед съемками у нее сильно опух палец на руке. Он увеличился до невероятных размеров прямо на глазах. Более того, оттуда выпирала вена.

«Я впервые в жизни такое увидела <…>. Потом он сдулся, но остался синяк большой. Я пришла в ужас, думала, что все — это тромбы», — поделилась телеведущая.

В панике Кудрявцева бросила съемку и тут же поехала в больницу, где ее уже ждал хирург. Врач отправил ее на обследование. Блондинка прошла КТ, МРТ, УЗИ. В итоге у нее диагностировали редкое генетическое заболевание — синдром Ахенбаха.

Врач успокоил звездную пациентку и объяснил особенности ее недуга. Рассказывая об этом, Кудрявцева подчеркнула, что диагноз лишь звучит страшно, но на самом деле все не так серьезно.

«Это ни от чего не зависит и совершенно не опасно для жизни <…>. Это все слабые сосуды, капилляры. Просто на ровном месте — такое может случиться с каждым», — резюмировала Лера.

Ранее Кудрявцева рассказала о том, что ее сильнее всего раздражает в переписке. Вывести артистку из себя могут вполне обычные фразы: «Привет» и «Как дела?».

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