Бывший «ангел» Victoria's Secret оголилась после вторых родов

Фото: www.globallookpress.com/Ddp

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Этим летом у модели Эльзы Хоск появилась вторая дочь.

Бывший «ангел» Victoria's Secret, шведская модель Эльза Хоск показала фигуру спустя несколько месяцев после рождения второго ребенка. Откровенную фотографию знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети.

На снимке 37-летняя Хоск позировала топлес в прямых темных вельветовых брюках и светло-коричневом жакете. Хоск продемонстрировала рельефный пресс и стройный живот.

В комментариях под фотографией пользователи похвалили образ модели. Один из подписчиков назвал ее «абсолютной иконой моды».

Хоск больше десяти лет состоит в отношениях с британским бизнесменом Томом Дейли. В 2021 году у пары родилась дочь, которую они назвали Тууликки Джоан Дейли. Спустя пят лет, в 2026-м, в семье произошло прибавление — Эльза родила вторую дочь Флору Блю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел показ Victoria's Secret. Впервые за 16 лет на подиум вышла Рози Хантингтон-Уайтли, а Кайли Дженнер усыпала себя драгоценностями за 50 миллионов.

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