Галапагосские острова уходят под воду: есть погибший и пропавшие

Фото, видео: 5-tv.ru

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Потоки воды размыли ключевые дороги и повалили столбы электропередачи.

Сильнейшее наводнение обрушилось на Галапагосские острова в Эквадоре. После десятичасового непрерывного ливня подтопленными оказались сразу несколько жилых районов. Потоки воды размыли ключевые дороги, повалили столбы электропередачи и разрушили дома.

Власти уже ввели в регионе режим чрезвычайного положения. В результате разгула стихии один человек погиб, еще двое сейчас числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы на месте катастрофы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Алупке после выхода реки Хара-Баир из берегов затопило жилые кварталы. Мощные потоки воды обрушились на улицы курорта, часть жителей эвакуировали, а некоторые семьи оказались заблокированы в своих домах.

Спасатели возвели временную дамбу, чтобы отвести воду от Воронцовского дворца. Специалисты также приступили к укреплению берегов и расчистке русла реки.

Наиболее серьезно пострадали дома, расположенные рядом с водоемом. Вода затопила подвалы, а на одном из участков обрушилась подпорная стена. Из-за появления трещин возникла угроза разрушения дороги.

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